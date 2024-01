Recall! BMW 4 Serie cabrio kan in brand vliegen

Er is risico voor een brand met de BMW 4 Serie Cabrio.

De afgelopen dagen hebben we wel genoeg auto’s in de hens zien staan. Een Porsche Cayenne S E-Hybrid moest een vuurzee verwerken, evenals een groene Audi RS Q3. On that bombshell hebben we nu met een potentiële brand met de BMW 4 Serie Cabrio te maken.

BMW 4 Serie Cabrio brand risico

Voor dit verhaal moeten we wel naar de andere kant van de plas. De NHTSA, dat is de Amerikaanse RDW, heeft een terugroepactie in het leven geroepen voor de BMW 4 Serie Cabrio in verband met de risico op een fikkie. Er zou een klein lek van olie kunnen ontstaan in het motorgedeelte. Die lekkage kan weer leiden tot andere schade rondom de motor, met uiteindelijk een vergroot risico op brand.

5 auto’s

Het is een enorm kleine terugroepactie voor BMW. Slechts vijf auto’s moeten terug naar de dealer. In een land zo groot als de Verenigde Staten stelt de recall dan ook niet heel veel voor. Het gaat hier om vijf auto’s geproduceerd tussen 10 oktober en 11 oktober.

Om het euvel te verhelpen vervangt BMW de cilinderkop deksel bij de vijf auto’s. Dit moet de potentiële lekkage wegnemen en daarmee het risico op een brand. Uiteraard kosteloos voor de 4 Serie Cabrio-rijders. BMW zegt klanten vanaf februari te contacteren.

Het komt wel vaker voor dat een terugroepactie voor slechts een klein groepje van kracht is. In 2023 was er een terugroepactie in Amerika voor de BMW XM. Slechts één klant had te maken met die recall, andere auto’s waren nog niet eens uitgeleverd.