Hoera, ’s Nederlands favoriete familieauto viert feest!

Het is alweer 25 jaar geleden dat menig Nederlands gezin de Golden Retriever onder de auto’s mocht verwelkomen: de Skoda Octavia Combi.

In 2023 zijn er weer voldoende auto’s die een jubileum vieren. Om in mooie vijftallen af te ronden kun je een feestje verwachten voor auto’s uit 2018, 2013, 2008, 2003 en 1998, bijvoorbeeld. Soms sta je er helemaal niet bij stil dat bepaalde auto’s een jubileum vieren, zoals de held van dit artikel. De Skoda Octavia Combi. En ja, in het specifiek de Combi. De sedan/liftback is er namelijk al twee jaar langer.

Eerste generatie

Eerst even het volgende: goed beschouwd is de Octavia Combi al veel ouder, er dateert namelijk een oer-Octavia uit 1959. Skoda noemt hem wel, maar als een soort proloog voor het jubileum van vandaag. De oeroude Octavia Combi komt uit een tijd van een heel ander Skoda.

Tweede eerste generatie (1U)

Skoda wil namelijk vooral de aandacht vestigen op de generatie die dus in 1998 de verkooplijsten kwam verrijken. De eerste Octavia (1U) sinds Volkswagen de toko overnam. Technisch is de auto nauwelijks verrassend. Skoda bouwde de Octavia namelijk op het PQ34-platform waarop je ook de Volkswagen Golf (IV), Audi A3 (8L) en SEAT Leon (1M) vindt. Wat dat betreft was de Combi wel uniek, want behalve de Golf was de Octavia de enige stationwagon van het stel. En de Octavia was een forse slag groter dan de Golf Variant.

Het ontwerp kwam van Dirk van Braeckel en droogt op zich prima op. Middels een kleine facelift in 2000 hield de eerste Octavia Combi het vol tot en met 2004. Nederland was in die tijd nog niet volledig overtuigd. Er zijn van 1998 tot en met 2004 zo’n 19.000 van verkocht en daar zit de sedan/liftbackversie bij in.

Tweede generatie (1Z)

Daar kwam in 2004 verandering in met de tweede generatie. Een frisser design, techniek die ze nu bij de hagelnieuwe Golf (V) vandaan kunnen halen en dat alles voor een voordelige prijs. Ja, de goedkoopste Octavia Combi was slechts 1.000 euro duurder dan de goedkoopste Golf in 2004 en dan was de Golf slechts een driedeurs hatchback. Een grote auto voor een kleine prijs: dan heb je ineens de Nederlanders aan boord. In 2005 werd het nieuwe verkooprecord voor de Octavia meteen bevestigd en toen kozen Nederlanders al massaal voor de Combi.

Daar begon eigenlijk wat de Octavia Combi zoals eerder gezegd een soort automotive Golden Retriever maakte. Je koopt een Octavia Combi niet omdat je de meest gewaagde keuze wil maken. Of de duurste. Nee, het is gewoon een heerlijk gemiddelde no-nonsense familieauto. En daar houdt de gemiddelde Nederlandse vader wel van. Toen bij de facelift in 2009 ook nog eens de voordelig te leasen Combi Greenline ten tonele trad, kon je spreken van een daverend succes. Iedereen wilde een Octavia Combi.

Derde generatie (5E)

De Volkswagen Groep is er erg goed in om alle gaatjes op te vullen, dus het is lastig om elke auto uniek te positioneren. Anno 2013, toen de derde generatie Octavia Combi (5E) debuteerde, kon je ook kiezen voor een Volkswagen Golf Variant die niet veel onder deed voor een Octavia en ook een SEAT Leon Sports Tourer stond in de startblokken. Toch kon de Octavia met zijn ruimte (je kocht eigenlijk een soort Passat op Golf-basis) wederom gelijk overtuigen. Sterker nog: debuutjaar 2013 is en blijft het recordjaar voor de Octavia met bijna 14.000 verkochte exemplaren. Wederom omdat de auto lekker voordelig te leasen is en alsnog in elke uitvoering een perfecte familieauto is of kan zijn.

Durven

In 2017 was het tijd voor een kleine docht ietwat gedurfde facelift. De nogal ‘normaal’ ogende rechthoekige koplampen maakten plaats voor dubbele koplampen die je normaal op een Mercedes E-Klasse verwacht. De reacties op menig autofora (ook hier) waren niet mals: echt mooi was het niet. Is het niet gevaarlijk om een goed verkopende auto te voorzien van een gevaarlijke facelift?

Nou, nee. Tenminste, het maakte in ieder geval de Nederlandse koper dan wel leaser weinig uit. De derde generatie bleef het tot zijn einde in 2020 prima doen en was ook een graag geziene gast in menig Vinexwijk.

Vierde generatie

Dan de huidige generatie en dat is waar het sprookje toch een beetje ten einde aan het komen is. De Skoda Octavia Combi is nu moderner dan ooit met optioneel (plug-in) hybride aandrijflijnen en mild hybrid benzinemotoren. De Octavia Combi heeft last van moordende concurrentie uit eigen stal, te noemen de Kodiaq, Karoq en zelfs de Enyaq. Vorig jaar was een bizar slecht jaar voor de Octavia en de prognose voor 2023 is niet veel beter.

(Leuke) versies

Om toch even wat positiever te eindigen moeten we het ook nog even hebben over de (leuke) versies waarvan de Skoda Octavia Combi mocht genieten. Zo kon je sinds de tweede generatie de Octavia Combi krijgen als Scout. Iets meer bodemvrijheid, iets meer plastic stootstukken zodat je de lak niet beschadigt, maar niet per definitie slappe hap. Je kon de Octavia namelijk gewoon met 4×4 krijgen. Met een krachtige diesel aan boord kwam je dan echt wel wat verder dan een zachte berm.

RS

Nee, de echt leukste Skoda Octavia Combi is de Octavia RS of vRS in het Verenigd Koninkrijk. Het recept is vrij simpel: men neme een Golf GTI-aandrijflijn en lepelt hem in de Octavia. Bij de eerste RS in 2002 betekende dat de 1.8 Turbo 20-klepper met net zoals de Golf IV GTI en SEAT Leon Cupra 180 pk. Destijds was dat best een prestatie, want nog niet veel merken durfden een snelle motor in een stationwagon aan. De Golf R Variant en SEAT Leon Cupra Estate zouden pas later volgen.

Het vermogen van de Skoda Octavia RS Combi groeide steeds mee met de Golf GTI, naar 200 pk uit een 2.0 FSI Turbo en sinds 2014 de RS 230 met – je raadt het al – 230 pk. Uiteindelijk kreeg de dikste versie 245 pk en de huidige dikste versie krijgen wij niet eens. Onze RS Combi heeft 245 pk, maar dan uit een 1.4 TSI met plug-in power.

Skoda heeft wereldwijd bijna 2,8 miljoen mensen blij kunnen maken met een Octavia Combi. Waaronder menig Nederlandse nuchtere familieman. Ben je toevallig tussen 1 maart en 17 mei in Mladá Boleslav, de thuisstad van Skoda, dan kun je de tijdlijn van de Octavia Combi aanschouwen op een speciale tentoonstelling in het museum.