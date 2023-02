De gefacelifte Volkswagen Tharu is keihard genieten voor de liefhebber.

Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. Met name als het gaat om het crossover-aanbod van verschillende merken. Er zijn er zóveel en ze lijken zóveel op elkaar, dat het eventjes lastig is om in te schatten waar de auto ook alweer staat in de hierarchie.

Vroeger had Volkswagen een grote crossover (Touareg) en een kleine (Tiguan). Maar nu zijn het er meer, heel erg veel meer. Met name in de klasse van de compacte crossovers. Denk aan T-Cross, T-Roc en de Taigo. En dat is lang niet alles, VW bouwt er nog veel meer, ook in het compacte segment. En dan hebben we het niet eens over de elektrische crossovers zoals de ID4 en ID5. Ja, die zijn er natuurlijk ook nog.

Gefacelifte Volkswagen Tharu

Een omissie op onze markt is de Volkswagen Tharu. Dit model is net gefacelift en wilde wij jullie niet onthouden. Want zeg nu zelf, deze auto zou prima passen op onze markt. Sterker nog, als je deze gefacelifte Volkswagen Tharu op gele platen zet en je gaat in de file staan, zal niemand twee keer om kijken naar jouw superzeldzame bolide.

Mochten de proporties van de Tharu je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Het model is namelijk min of meer gelijk aan de Skoda Karoq. Deze auto wordt gebouwd door SAIC-Volkswagen dat VW’s en Skoda’s maakt. Dus zo vreemd is de keuze niet.

De gefacelifte Volkswagen Tharu volgt de trend met meer zwarte afwerking en minder chroom. Er is nu nog maar één horizontale chromen spijl, nu met een gaasgrille.

De voorbumper is nu ook een stukje ‘sportiever’, alhoewel zelfs op de persfoto’s duidelijk te zien is dat het grootste gedeelte van de ‘luchtopeningen’ dicht is. Met een paar kleine wijzigingen aan het front kan de auto er zo weer een paar jaar tegenaan.

Motoren

Ook aan de achterzijde ziet het model er beduidend frisser uit. De achterlichten zijn nu een een stuk moderner. Deze zijn – geheel volgens de heersende mode – aan elkaar verbonden. Bijzonder hoe automerken elkaar imiteren waardoor de auto’s minder herkenbaar zijn.

Ook de motoren van de gefacelifte Volkswagen Tharu zijn geen grote verrassingen. Er is een compleet nieuwe 1.5 TSI Evo II-viercilinder. Dat klinkt heel erg heftig, maar is met 160 pk en 250 Nm eerder vlot dan snel.

Wil je sneller, dan kan dat met de 2.0 TSI die 190 pk en 320 Nm levert. Die 2.0 krijgt standaard 4Motion (vierwielaandrijving), terwijl de 1.5 TSI een voorwielaandrijver is.

De gefcelifte Tharu komt voorlopig niet naar Nederland, alhoewel je dat nooit met zekerheid kunt zeggen. Zo was er ooit een Volkswagen Nivus (B-segment ‘coupé’-crossover) speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt. Dat model kun je nu als Taigo bestellen in ons koude kikkerlandje.

