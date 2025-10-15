BREEK: Max Verstappen gaat écht niet naar Mercedes

Tuurlijk wisten we dat allang. Maar nu weten we het voor 200% zeker, want Mercedes presenteert zijn nieuwe rijdersduo. Of nou, nieuw?

Het hing al maanden in de lucht, maar nu is het echt 200% officieel: Max Verstappen blijft gewoon bij Red Bull en Mercedes houdt het bij z’n eigen mensen. Het team heeft bevestigd dat George Russell en Kimi Antonelli ook in 2026 de vaste rijders blijven. Geen grote verrassing dus, maar wel het einde van de laatste overgebleven silly-seasonfantasie.

Russell, 27 inmiddels, gaat zijn vijfde seizoen in bij Mercedes en is inmiddels uitgegroeid tot vaste waarde binnen het team. Sinds zijn overstap van Williams won hij vijf Grands Prix en ontwikkelde hij zich tot een solide leider aan de technische kant. Aldus Toto Wolff, die een meester is in wollige teksten, blijkt maar weer.

Antonelli, 19, is de jongeling van dienst. Na een overtuigend debuutjaar met al een podiumplek op zak, mag hij volgend seizoen opnieuw laten zien waarom hij wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie. En het is een vriendje van Max Verstappen natuurlijk. Wat niets met dit verhaal te maken heeft, maar gewoon een leuk feitje is.

Max Verstappen gaat écht niet naar Mercedes

Beide coureurs komen uit het eigen juniorprogramma van Mercedes, iets waar het team graag trots op is en dat dus ook uitdraagt. Russell sloot zich in 2017 aan, Antonelli in 2019. Volgens teambaas Toto Wolff was het verlengen van hun contract “meer een formaliteit dan een verrassing”. De Oostenrijker zei blij te zijn met de stabiliteit binnen het team, zeker met de grote reglementswijzigingen die in 2026 op stapel staan.

Russell noemde het “een eer” om zijn tiende jaar bij Mercedes in te gaan en kijkt uit naar wat hij zijn beste seizoen tot nu toe noemt. Ja, onze George heeft er vertrouwen in… Antonelli op zijn beurt bedankte het team voor het vertrouwen en wil het huidige seizoen sterk afsluiten.

Voor Mercedes is de focus nu volledig gericht op het binnenhalen van de tweede plaats bij de constructeurs. Geen drama, geen grote namen van buitenaf, gewoon twee coureurs die weten wat ze aan elkaar hebben.

En volgend jaar doen we het gewoon opnieuw, dan laten we de geruchtenmolen weer draaien en roepen we dat Max Verstappen gewoon weer naar Mercedes gaat. of niet natuurlijk!