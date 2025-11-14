Max Verstappen gaat niet naar Mercedes maar naar Audi!

Wat betreft de teambaas Jonathan Wheatley van Audi in ieder geval…

Het huidige Formule 1-seizoen duurt nog een paar races, maar er wordt natuurlijk al flink vooruit gekeken naar 2026. Dan gaat het nieuwe seizoen van start met de nieuwe regels. Alles wordt anders in 2026.

Alle teams komen met nieuwe auto’s. In die auto’s gaat alleen nog maar duurzame brandstof en de motoren moeten eenvoudiger worden. Vijftig procent van het vermogen moet komen uit uit elektrische componenten. Kortom: alles wordt anders.

Entree Audi

Het seizoen 2026 markeert ook de entree van Audi in het Formule 1-circus. Jonathan Wheatley en Mattio Binotto gaan dat team leiden en Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto de bolides besturen.

De Telegraaf is uitgenodigd om achter de schermen te komen kijken in Neuburg, waar de motor voor Audi wordt gebouwd. Formule 1-verslaggever van de krant Erik van Haren mag rondkijken in de motorenfabriek en belandt in een laboratorium en in kwaliteitscheckruimtes, inclusief röntgenapparatuur, en komt de één na de andere “witte jas” tegen.

Ambities van het merk

Audi krijgt zijn plekje op de grid door het team van Sauber over te nemen. De eerste jaren zal het toch een achterstand in moeten halen op de teams die al jaren aan de start staan. Qua elektrisch gedeelte is er ervaring genoeg uit de Formule E, maar op het gebied van de verbrandingsmotor is er een inhaalslag te maken.

Tijdens de testdagen in januari in Barcelona zal voor het eerst duidelijk worden hoe dat allemaal gegaan is tot nu toe, maar één ding is voor Audi wel duidelijk: rond 2030 moet er mee gedaan worden om de wereldtitel. Aan ambities geen gebrek.

Max Verstappen in een Audi

Mocht Audi inderdaad over een paar jaar mee gaan doen om de prijzen én Verstappen besluit ook om ook na 2028 nog door te gaan in de Formule 1, wat dan? Jonathan Wheatley weet het wel. Tegenover de T. zegt hij met een grote glimlach:

Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt. Wat voor teambaas zou ik zijn, als ik dat niet zou willen? Wheatley droomt alvast van de wereldtitel

We moeten het nog even zien, maar feit is dat Wheatley goed bevriend is met zowel Max als Jos en manager Raymond. Dus het lijkt misschien vergezocht, maar voor hetzelfde geld heeft Max Verstappen nog wel zin in een avontuurtje bij Audi als zijn contract bij Red Bull is afgelopen.

Wij vermoeden dat Verstappen alleen in zo’n avontuur stapt als de auto ook echt competitief is. En wie weet gaat Maximilian dan niet naar Mercedes maar naar Audi! Zou stiekem wel leuk zijn toch?