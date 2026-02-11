De auto van Max Verstappen is serieus snel. Aldus Mercedes

Altijd lekker als dé favoriet voor de titel in de F1 zegt dat jij het heel erg goed doet, toch?

Mercedes leek na de eerste tests nog even dé favoriet voor het nieuwe F1-seizoen, maar volgens teambaas Toto Wolff zelf mogen ze daar voorlopig een streep door zetten. Want als je hem moet geloven, is Red Bull momenteel gewoon sneller. Vooral op de rechte stukken. En niet een beetje ook.

Volgens de Mercedes-baas zit het verschil vooral in hoe Red Bull met de elektrische energie van de nieuwe motor omgaat. Simpel gezegd: zij kunnen hun batterij langer en vaker vol open trekken op het rechte stuk. En dat zie je terug in de snelheid.

Wolff heeft het zelfs over ongeveer een seconde per ronde verschil als je naar meerdere rondes achter elkaar kijkt. Dat is niet een beetje, maar in F1-termen gewoon heel erg veel en ook heel lastig goed te maken.

De auto van Max is serieus snel. Aldus Mercedes

Op één snelle ronde hadden ze dat voordeel al eerder gezien, maar nu blijkt het dus ook over langere runs te werken. En dat is meestal waar races worden gewonnen, zeggen de mensen die dat kunnen weten. Volgens Toto is Red Bull daarmee voorlopig de maatstaf. Best opvallend, want Mercedes werd juist vooraf nog als favoriet gezien voor het tijdperk met de nieuwe reglementen.

Overigens wel met de bekende slag om de arm: het is nog maar testen. Iedereen rijdt met andere programma’s, andere brandstofladingen en soms ook een beetje zand in de ogen van de concurrentie. Maar de boodschap is duidelijk. Red Bull heeft z’n zaakjes voorlopig goed op orde.

En als je dan ook nog Max Verstappen achter het stuur hebt, wordt het voor de rest weer een lange zondagmiddag afzien en kijken hoe hij langzaam maar zeker uit beeld verdwijnt…

8 maart gaan we zien of Toto gelijk heeft.