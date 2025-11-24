Max Verstappen fans opgelet!

Er is nieuws over Max en het volgende seizoen!

Iedereen die weleens Formule 1 kijkt moet het met me eens zijn dat er geen maat staat op Max Verstappen. Hij is de allerbeste coureur op de grid en heel misschien wel de allerbeste ooit. There, I said it. Wat Max mede zo goed maakt is zijn capaciteit om steengoed met de banden om te gaan. En juist over die zwarte ronde dingen is er iets te melden

Pirelli heeft bekendgemaakt welke banden volgend jaar in de Formule 1 worden gebruikt. Na de laatste test in Mexico en overleg met de FIA zijn de compounds vastgesteld die op 15 december officieel worden goedgekeurd.

De opbouw van de banden lag al sinds 1 september vast. Daarbij is vooral gekeken naar hoe de banden moeten omgaan met de nieuwe actieve aerodynamica die in 2026 wordt ingevoerd. Die techniek verandert namelijk de belasting op de wielen, en dus ook wat de banden moeten kunnen hebben.

Max scoort toch wel, ook op de hardste band

Voor de ontwikkeling gebruikte Pirelli simulatiedata die de teams hebben aangeleverd. Dat zijn voorspellingen van de snelheden en krachten die de auto’s in 2026 waarschijnlijk gaan halen.

Omdat de echte 2026-auto’s nog niet bestaan, werd getest met mule cars die zijn aangepast om zoveel mogelijk op de nieuwe generatie te lijken. Dat maakte het testen lastiger, want de banden van 2026 worden iets smaller dan de huidige 18-inch banden.

Het aanbod voor droge omstandigheden blijft bestaan uit vijf compounds: C1 tot en met C5, van hard naar zacht. Die indeling blijft ongeveer zoals die nu is. Wel heeft Pirelli extra gelet op het verschil in rondetijd tussen de compounds, zodat teams nog steeds duidelijke strategiekeuzes kunnen maken.

De C6 – de allerzachtste band van dit seizoen – is daarom geschrapt. Het verschil met de C5 bleek te klein en leverde geen echte meerwaarde op.

Voordat alles definitief wordt, volgt op 9 december nog één gezamenlijke testdag in Abu Dhabi. Teams krijgen daar de C2 tot en met C5 en, bij nat weer, intermediates. De C1 en de full wets worden die dag niet gebruikt. De vaste coureurs testen met mule cars, terwijl de jonge rijders op dezelfde dag in de 2025-auto’s hun meters maken.

Maar waarom moesten Max Verstappen fans nou opletten? Nou, omdat je nu weet op welke compound hij de rest van het veld gaat vernederen in 2026! Is altijd mooi meegenomen, toch?

Hup Max!!