Belgische ontwerpster doet dingen met BMW (Gallery)

#Modeblog.

Vanaf het moment dat de doeken van de eerste i8 werden getrokken, anticipeerde iedereen en hun oma dat er op een bepaald moment ook een cabrioversie van moest komen. Nu deze afgelopen maand dan eindelijk werd onthuld, konden onze verwachtingen weer plaatsnemen in hun zetel. Toch is BMW nog niet helemaal klaar met het hypen van hun milieuvriendelijke cabriolet.

Jammer genoeg is het niet per se waar iedereen op zit te wachten. Althans, tenzij je in de markt bent voor een dakloze i8 en je van opwellende emoties amper meer kunt ademhalen wanneer je een stijlvolle hoofddeksel in het vizier krijgt. Dan wel. BMW nam voor hun meest recente samenwerking niet een of andere tuner in de arm, maar deed een belletje naar het kantoor van Fabienne Delvigne. Madame Delvigne is een geroemd ontwerpster uit België, die op de vraag of ze een tweetal hoeden voor bij de i8 Roadster wilde ontwerpen antwoorde met een volmondig ‘ja’.

“De wereld van de automobiel wordt vaak als een mannenwereld omschreven, maar wordt ook door het vrouwelijke geslacht geapprecieerd. België heeft trouwens verscheidene vrouwelijke autocoureurs met internationale faam en ik wil in deze mannenwereld graag wat meer glamour brengen”

Hoewel ik weinig tot geen verstand heb van mode, kan ik het gebaar en initiatief waarderen. Delvigne creeërde de Electra, die enigszins geïnspireerd is door racehelmen, en de Vanina, die wat sierlijker is. De enige vraag die ons rest: blijven die designerdeksels ook op het hoofd van je vriendin zitten, of waaien ze er bij het kleinste zuchtje wind vanaf?