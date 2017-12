Kopen? Gulden Ferrari 308 GTS van een Hollywood-icoon

Zo zag je hem nog niet eerder, dat kan ik je garanderen.

Stel je voor dat je na jaren van hard werken eindelijk een van je favoriete auto’s op de kop kunt tikken. Hoewel er vast een substantieel deel van jullie eenzelfde verhaal heeft—mail me!—gaat het in dit geval om een buitengewoon interessant persoon uit Hollywood. Deze waanzinnig fraaie Ferrari 308 GTS is namelijk ooit aangeschaft door niemand minder dan George Barris, vader van een hele reeks ‘filmsterren’.

Barris was al van jongs af aan bezeten van auto’s. Nadat hij op vroege leeftijd samen met zijn broer was begonnen met het opknappen van afdankertjes, opende hij vrijwel direct na de middelbare school een werkplaats om zich er volledig op te richten. Dit liep zo goed dat hij op een gegeven moment naam maakte en onder de aandacht kwam van verschillende filmproducenten, die hem prompt vroegen om voor hen auto’s in zijn geheel eigen stijl te bouwen. Niet lang daarna volgde de vraag of hij interesse had om rekwisieten te maken voor in hun films. Door de jaren heen schroefte hij onder andere K.I.T.T. voor Knight Rider, de originele Batmobile en auto’s voor Jurassic Park in elkaar, allemaal in specifieke Barris Kustom stijl.

De inmiddels overleden Barris heeft in zijn tijd dus een aardige cv opgebouwd. Niet gek dus, dat hij op een gegeven moment wat pegels over had om deze te spenderen aan een iconische Ferrari; of nog preciezer, een gloednieuwe 308 GTS uit ’78. Met zijn creatieve meesterbrein in het achterhoofd was het natuurlijk wachten op het moment dat hij zijn aanwinst zou ombouwen. George liet er geen gras over groeien en sloeg praktisch meteen aan het werk. Barris greep in eerste instantie de wielkasten bij de kladden om ruimte te maken voor extra brede banden en velgen. Daarnaast sloopte hij de klapkoplampen eraf en plaatste hij de dagrijlichten achter een amberkleurig maar doorzichtig glas, terwijl de echte spotlichten in de grille terechtkwamen.

Vervolgens sloeg hij aan het werk met de achterzijde, waarvoor hij een custom grille en spoiler verzon om het design af te maken. De auto werd vervolgens in een spectaculaire combinatie van goud en bruin geverfd, terwijl de binnenzijde werd versierd met de Italiaanse tricolore en een volledig eigen interieur kreeg, waarvan zelfs het dashboard van Barris’ hand kwam.

Hoeveel de auto zal opleveren is vooralsnog een raadsel, zeker omdat de auto geveild wordt zonder reserve. Desalniettemin is het niet ondenkbaar dat deze unieke Ferrari 308 GTS voor heel wat centen van de hand zal gaan.

Met dank aan Serge voor de tip!