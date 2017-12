Column: vrouwen in de Formule 1, mag dat?

Kom op mensen, het is 2017.

Meen je dat nou? Een discussie over geslachtsrollen? Jazeker, want hoewel ik er zelf eigenlijk ook het liefst vandaan zou rennen, is er de laatste tijd bijzonder veel opschudding in een wereld die mij ernstig dierbaar is: de racerij.

Het is niet per se een nieuw onderwerp, maar met de toetreding van Carmen Jorda (wie?) tot de Women’s Commission van de FIA leeft de discussie wederom op, heftiger dan ooit. “Wat kan ze dan in hemelsnaam gedaan hebben?“, hoor ik je vragen. Eigenlijk niets, maar dat is ook direct het probleem. De 29-jarige Jorda is namelijk al sinds haar 10e actief als coureur, maar heeft tot dusver buitengewoon weinig gepresteerd. De Spaanse kwam echter na verschillende etappes in de Formule 3, Indy Lights en GP3 in 2015 terecht bij Renault als ontwikkelingscoureur en testrijder. Een vrij beperkte rol, maar het voegde haar wel bij een elite groepje vrouwen die ooit in de koningsklasse reden. De twist? Carmen eindigde het jaar voor ze tot de F1 mocht toetreden als 29e in het kampioenschap GP3.

Nu ze een belangrijke rol binnen de FIA bekleed, benadrukt ze wederom ervan overtuigd te zijn dat het beter voor vrouwen is om een eigen raceklasse te beginnen. Op deze manier kunnen ze immers eindelijk iets winnen. Deze overtuiging is enorm misplaatst en raakt bij velen de verkeerde snaren, omdat er wel degelijk vrouwen in het wereldje zitten die een aardig potje kunnen sturen. Dit gegeven werd bijvoorbeeld luidkeels herhaalt door verschillende vrouwelijke coureurs, zoals Pippa Mann (Indy Lights winnares) en Tatiana Calderón (podium World Series Formula V8). In tegenstelling tot Jorda, beschikken zij wél over aantoonbare resultaten en heeft het dus niets te maken met een ‘aangeboren achterstand’.

Inmiddels heeft ook de teambaas van Mercedes, Toto Wolff, zich bij de protestanten gemengd:

“When a sport comes down to physical power, then it definitely needs to be split between men and women, but motor racing is a little bit like horse riding where we fight with the same tools. I believe that motor racing is a sport where women can take on men.”

Hoewel ik het persoonlijk niet helemaal eens ben met zijn vergelijking heeft hij absoluut een punt, al kan deze enigszins vertroebeld zijn door het feit dat zijn vrouw (Susie Wolff) eveneens racecoureur is geweest. Als we kijken naar sporten zoals zwemmen en atletiek, waar het nagenoeg alleen om fysieke kracht gaat, zijn vrouwen biologisch gezien de mindere van de twee. In de racerij is het soort geslacht minder bepalend voor het succes. Neem bijvoorbeeld een Danica Patrick die, afgezien van haar recentere resultaten, er tot dusver een meer dan respectabele carrière op heeft zitten. Patrick schopte het in 2009, nota bene in de bijzonder fysieke IndyCar series, zelfs tot een 5e positie in het klassement. Dergelijke prestaties hebben haar door de jaren heen op een vrijwel uniek voetstuk binnen de autosport geplaatst. Eveneens blijkt hier nogmaals uit dat het verre van onmogelijk is om als vrouw successen te behalen in de sport.

De coureurs even negerende, zien we ook op verschillende kernposities een toename door het tedere geslacht. Zo mocht Claire Williams, dochter van, door de aftakelende gezondheid van vader Frank het stokje overnemen. Wie de documentaire gezien heeft (zo niet, kijken!) zal gemerkt hebben dat dit niet zonder reden is gebeurd. Frank, absoluut niet altijd de meest sympathieke man, verkoos uiteindelijk zijn dochter boven zijn zoon voor de rol van teambaas. Iets verderop in de paddock zorgde Ruth Buscombe, race strategist bij Sauber, ervoor dat Pascal Wehrlein het in Spanje tot een fraaie puntenfinish wist te schoppen. Zo zie je maar dat kwaliteit, zeker in een wereld waar prestaties veelal de voorkeur krijgen, door het gehele spectrum te vinden is.

Het probleem is echter dat er vooralsnog te weinig vrouwen zijn geweest zoals hen. Natuurlijk, er zijn historisch gezien ook simpelweg veel minder vrouwen die überhaupt achter het stuur willen kruipen of interesse hebben in racen, maar dit komt net zo goed door het feit dat er eigenlijk geen dames aan de top te vinden waren om naar op te kijken. Wanneer er slechts enkele vrouwen weten door te dringen naar de schijnwerpers, zoals dat nu gebeurt, zullen jonge meiden minder ontmoedigd worden om het te proberen en te zien dat het wel degelijk kan.

Met Carmen Jorda in een positie waar ze momenteel met de staf mag zwaaien, zal deze positieve trend nagenoeg teniet worden gedaan. Wanneer er een vrouwelijk kampioenschap wordt geopend, spreekt dit tegenover hen van een minderwaardige positie en zijn we terug bij af. Als we daadwerkelijk het beste voor ze willen, is het noodzakelijk om extra aandacht te geven aan de dames die buitengewoon presteren, zodat jonge meisjes kunnen zien dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden.