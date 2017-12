Jeep geeft nieuwe Cherokee een verfrissende facelift

Weg met die rare smoel!

Jeep geeft ons alvast een voorproefje van de wagen die ze op de eerstvolgende grote autoshow zullen onthullen. Of nou ja, de meest belangrijke details van de nieuwe Jeep Cherokee zijn nagenoeg allemaal te zien. Hieruit kunnen we in ieder geval opmaken dat de ontwerpers van Jeep hun gedachten bijeen hebben weten te rapen, om ervoor te zorgen dat de volgende Cherokee een stuk makkelijker te verteren gaat zijn dan de vorige.

Waar de Cherokee er voor de facelift uitzag als Donatella Versace, lijkt Jeep het met hun nieuwe wagen iets minder strak te zoeken. De lampen zijn logischer en verder voorop de auto geplaatst, waardoor we ze nu ook daadwerkelijk kunnen aanduiden als koplampen. In simpele termen ziet de voorkant van de auto er een stuk ‘normaler’ uit, wat in dit geval alleen maar geprezen kan worden.

De term facelift wordt ditmaal overigens iets breder gepakt dan normaal, omdat de achterzijde ook een behoorlijke verandering te verduren krijgt. Hoewel er nog altijd sprake is van esthetisch onbevredigend lijnwerk, zien de achterlichten er een stuk beter uit dan voorheen. Daarnaast hangt de nummerplaat nu direct onder het logo, waarmee hij uit de achterbumper verdwijnt.

Tevens zal Jeep meer aandrijflijnen introduceren, die naar verluidt nog zuiniger in verbruik zijn. Wat dit precies inhoudt wil de fabrikant nog niet kwijt.

Jeep onthult de nieuwe Cherokee officieel op de NAIAS in Detroit, begin volgend jaar. Hierbij zullen we uiteraard meer beeldmateriaal van de bolide te zien krijgen.