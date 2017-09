Gallery: Maserati Ghibli en VW Transporter botsen in Bergeijk

Je raadt al welke van de twee auto's deze bokswedstrijd won.

Eerder vandaag ging het mis op de kruising van de Puttendijk met de Berkterbeemden in het Brabantse Bergeijk. Een Volkswagen Transporter botste met een Maserati Ghibli en in tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten lag de Transporter uiteindelijk op z’n kant in de berm.

Een van de inzittenden van de VW raakte bekneld, deze persoon moest door de brandweer worden bevrijd. In totaal werden drie slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd en de precieze oorzaak van de klap is vooralsnog onbekend. We kunnen op basis van de foto’s een potje gaan reconstrueren, maar het is waarschijnlijk beter om dat aan de mensen over te laten die ervoor gestudeerd hebben.

Hieronder check je een video van de aftermath.

