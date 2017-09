Live: de Mercedes X-klasse

Ein-de-lijk kun je aanschouwen hoe die Duitse pickup er in het echt (ongeveer) uitziet.

Want hoewel plaatjes vanaf de beurs nog altijd een beter beeld geven dan computergegenereerde “foto’s”, dan nog moet je zo’n ding gewoon in het echt tegenkomen om écht een oordeel te kunnen vellen. De X-Klasse is zoals je weet in hoge mate gebaseerd op de Nissan Navara.

De twee merken werken samen en daarom verschillen de Mercedes en de Nissan alleen in detail van elkaar. Desalniettemin mikken de Duitsers op sportieve avonturiers, agrariërs, aannemers en “trendbewuste individualisten”. Die laatste categorie, bedoelen ze daarmee hipsters zonder sociaal leven?

Wie wel oren heeft naar zo’n X-Klasse moet beslist eens een belletje met de dealer plegen. De auto mag in Nederland mee vanaf 38.480 euro ex BTW en BPM.