Hamilton en Mercedes pesten Verstappen, aldus Bernie

Hamilton en Mercedes pesten Verstappen, volgens Ecclestone. En Bernie kan het weten. Hij heeft de Formule 1 gemaakt tot wat het is.

Het hele internet staat vol quotes op het moment en er komen er een hoop bij. Iedereen heeft namelijk een mening over de Grand Prix van Saudi-Arabië 2021. Het gevecht tussen Hamilton en Verstappen was zeer hard. Te hard, naar F1-maatstaven. In Nederland vonden ‘we’ het allemaal meevallen, in Engeland vindt men dat Verstappen al lang de zwarte vlag had moeten ontvangen.

Overwegend lijkt de consensus te zijn dat Verstappen op zijn tandvlees moest rijden om voor Hamilton te blijven, terwijl de Brit zelfs met een zwaar gehavende auto met gemak bij iedereen wegrijdt en de snelste rondes achter elkaar rijdt. Nu is het overigens niet zo dat alle Britten zich achter Hamilton scharen.

De Brit met misschien wel het meeste verstand van de Formule 1, Bernie Ecclestone, ziet namelijk dat Verstappen zich juist kranig weert, zo laat hij optekenen door AFP:

Max is een kind in vergelijking met Lewis en het ergste is nog dat er een enorm publiekscampagne-team in de weer is voor Hamilton. Ze zitten Verstappen de hele tijd op de nek en dan moeten de racedirectors er naar kijken omdat Toto weer naar de stewards gaat. Max heeft nu nog een race om Mercedes te confronteren, terwijl zij hem juist pesten en het oneerlijk spelen. Bernie Ecclestone, 91

Zo, shots fired. Hamilton en Mercedes pesten Verstappen, dus. Volgens Ecclestone gebruiken Mercedes en Hamilton alle tactieken naast de baan om Verstappen te kleineren.

Het is een psychologisch spel. Max heeft een paar jaar ervaring, maar niet zoveel als Lewis Hamilton. De enorme dominantie met Mercedes heeft Hamilton gevormd en gezorgd dat hij een sterker karakter heeft. Voor Verstappen is het nieuw, voor het eerst zit hij in een auto waarmee hij een race kan winnen op regelmatige basis. Voorheen was zijn auto totaal niet competitief. Bernie Ecclestone, 92

Hamilton heeft veel hulp gehad

De voormalig eigenaar van de Formule 1 hoopt dat de komende race in elk geval een stuk beter zal worden dan de ‘Club Race’ van afgelopen weekend. Hij denkt dat de gene met het meeste geluk zal gaan winnen.

Het is goed voor de sport. Ik denk dat de mensen allemaal wel wisten wie ging winnen. Maar dit jaar is echt geweldig. Het is goed dat het anders was dit jaar. Er is verder niets mis met Lewis. Hij doet zijn uiterste best, maar hij heeft wel heel erg veel hulp gehad. Bernie Ecclestone, 93

