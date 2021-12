Mercedes F1 gaat over lijken. Letterlijk.

Mercedes F1 gaat over lijken is misschien wel een beetje cru om te zeggen, maar in dit geval is het niets minder dan de waarheid…

Het was 14 juni 2017. In de vroege ochtend van die mooie zomerse dag, krijgen Londense brandweermensen de schrik van hun leven. Het alarm gaat. Er is een melding binnengekomen over een brand in een flatgebouw. Normaal al niet de makkelijkste branden om te blussen, maar zoiets lijken ze nog nooit meegemaakt te hebben.

De Grenfell Tower staat in brand. Het gebouw van 24 verdiepingen hoog brandt niet zomaar een beetje, nee, vrijwel de gehele buitenkant staat in vuur en vlam. Vanzelfsprekend heeft de brandweer er een enorme klus aan om het vuur te doven en dat er slachtoffers zouden vallen, is evident.

En slachtoffers vielen er. Maar liefst 72 bewoners kwamen om het leven, talloze mensen raakten gewond en dan hebben we het nog niet eens over de materiële schade. Achteraf bleek dat de beplating aan de buitenzijde uit kostenoverwegingen was gemaakt van een brandbaar materiaal. Daardoor kon het vuur zich zo snel verspreiden.

Maar waarom gaat Mercedes F1 dan over lijken?

Ik kan me voorstellen dat je je dat afvraagt, wat heeft een gruwelijke brand te maken met Mercedes. En specifieker nog, met het Formule 1-team van Mercedes, waarom liggen juist zij onder vuur? Nou, dat zullen we je uitleggen.

Een deel van de brandbare platen die aan de Grenfell Tower waren bevestigd, waren gemaakt door het bedrijf Kingspan. En laat nou juist dat bedrijf een sponsordeal hebben gesloten met Mercedes, het team van Lewis Hamilton en Toto Wolff.

Tegen het zere been van de nabestaanden

Misschien was het nog anders geweest als Kingspan uitgebreid zijn excuses had aangeboden aan de slachtoffers en de nabestaanden, maar dat is helaas niet -voldoende- gebeurd. Zo gaat het helaas vaker met grote bedrijven waarbij een hele hoop geld komt kijken.

Volgens Kingspan was slechts 5% van het gebruikte materiaal afkomstig van hun bedrijf en is het maar de vraag of dat ook brandbaar was. Laf wegloopgedrag, aldus de nabestaanden. En vooral niet kies om met een bedrijf als Kingspan in zee te gaan, als succesvol Formule 1-team als Mercedes.

Daarom hebben de nabestaanden en andere belanghebbenden zich verenigd en Mercedes opgeroepen om de deal toch zo snel mogelijk te ontbinden. Ze snappen ook wel dat geld belangrijk is in een dure sport, maar het heeft wel grenzen.

Cash is King, ook voor Mercedes F1

Wij hier denken dat de nabestaanden niet echt kenners zijn dat het spelletje dat Formule 1 heet begrijpt. Geld is daarin namelijk belangrijker dan alle andere zaken bij elkaar. Natuurlijk rijdt Lewis -voor 60 miljoen per jaar- met een heuse regenboogvlag en heeft hij zijn auto zwart laten verven, maar dat zijn natuurlijk maar loze gebaren.

Geloof je ons niet? Kijk dan alleen maar even naar de landen waar de laatste drie races van het seizoen worden gereden. Quatar, Saudi-Arabië en Abu Dabhi.

Het geld klotst daar tegen de plinten, maar op het gebied van mensenrechten -of anderszins vrijwel iedere vorm van humaniteit- bevinden ze zich nog in de middeleeuwen. En Mercedes rijdt daar vrolijk zijn rondjes mee, wordt niet moeilijk over gedaan. Dus Kingspan zal waarschijnlijk gewoon op de Benz te zien blijven.

Om met Gordon Gekko te spreken; Greed is Good. Zeker in de Formule 1.