Garage van Haarlemse villa doet denken aan een barnfind

Je moet toch niet bang zijn dat er iets op de auto valt. Deze garage, onderdeel van een villa in Haarlem, heeft wat liefde nodig.

In Nederland zijn tal van kant en klare moderne villa’s te vinden. Het ontbreekt in ons land ook niet aan karakteristieke oudere villa’s met een mooie uitstraling. Dat laatste gaat vaak wel gepaard met goed onderhoud of een make-over. Je handen kunnen in elk geval uit de mouwen worden gestoken in het geval van deze villa in Haarlem.

De woning stamt uit 1894 en is aardig onderhouden. De kritische kijker zal echter genoeg uitdagingen zien om de boel op te knappen. Als autoliefhebber gaat vooral de garage aan je hart. Daar staat een Jaguar cabrio geparkeerd. De eigenaar is duidelijk niet bang voor eventuele schade aan de auto. Als je de staat ziet van de garage zou je toch denken dat er zomaar iets naar beneden kan vallen.

De dubbele garage van deze villa in Haarlem is een separaat gebouw op het perceel. Zo op het eerste gezicht ziet het eruit als ouwe meuk, maar op het dak liggen 16 zonnepanelen.

Er kunnen twee auto’s worden geparkeerd in de garage. Daarnaast is er nog een schuur waar je eventueel een motorfiets, fietsen en andere spullen kwijt kunt. De vraagprijs is met 2.850.000 euro op Funda niet voor iedereen weggelegd. Zou jij je auto durven parkeren in een garage in deze staat? Of ben je het met ondergetekende eens en mag hier eerst een opknapbeurt plaatsvinden?