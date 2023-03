Garantie op een jonge occasion: hoe zit het daar mee?

We kijken naar de garantie op een jonge occasion.

Vroeger – en dan bedoelen we echt vroeger – was het kopen van een gebruikte auto nog echt spannend. Mede dankzij de Japanse invasie in de jaren ’70 werden auto’s zonder Mercedes-Benz of Volvo-logo ook heel erg betrouwbaar.

Maar tegenwoordig kun je prima een auto met 2 ton op de klok kopen en daar in 5 jaar tijd 2 ton bij rijden. Maar uiteraard is het wel lekker om iets van een vangnet in de vorm van garantie te hebben. Zeker in de eerste periode.

BOVAG Garantie

De bekendste is natuurlijk de BOVAG-garantie. Grappig dat wij consumenten hier vertrouwen in hebben, want de BOVAG is in eerste instantie een brancheorganisatie die de garagehouder dient. Sinds 1 juni 2022 krijg je geen 6, maar maar liefst 12 maanden garantie. De BOVAG garantie is afgestemd met de Consumentenbond én de ANWB.

Het begint allemaal met de BOVAG garantie, vervolgens kan men deze uitbreiden. Dit kan met allerlei soorten garanties. Veel van de hieronder genoemde garanties zijn een uitbreiding op de BOVAG Garantie. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de eerste zes maanden de verplichte BOVAG-garantie is en de tweede zes maanden de aanvullende garantie van de importeur.

Fabrieksgarantie

Kijk, en nu komen we uit bij DE reden om te kiezen voor een jonge occasion. Die hebben vaak namelijk nog fabrieksgarantie. Vroeger was het 1 jaar. De EU verplichtte later autofabrikanten om minimaal 2 jaar garantie te geven. Tegenwoordig is het afhankelijk per merk. Van twee jaar tot zeven jaar is mogelijk. Met name de Aziatische merken hebben vaak veel langer garantie.

EXTRA garantie

In veel gevallen kun je de fabrieksgarantie verlengen. Dit is een marketingtool om mensen langer hun auto bij de merkdealer te houden. De dealer kan erop vertrouwen dat de klant blijft komen voor onderhoud, terwijl de klant de Peace of Mind heeft dat onvoorziene kosten gedekt zijn.

Nog meer fabrieksgarantie

In principe hebben we het hier over complete garantie, van bumper tot bumper. Van sommige onderdelen kun je verwachten dat ze langer dan 2 tot 7 jaar meegaan. Er zijn twee heel belangrijke garanties waar je ook nog naar moet kijken.

Garantie tegen roesten

Met name Ford, Mazda en Volvo rijders van 10-15 jaar geleden kunnen hier over meepraten. Ze konden namelijk nogal erg roesten. Het is goed om te weten welke auto’s er last van kunnen hebben en vooral hoe lang het gedekt blijft door de fabriek.

Accugarantie

Een ander belangrijk onderdeel is de garantie op de accu. Zeker nu er meer elektrische auto’s (en dus ook occasions) bijkomen. Let eventjes goed op een paar dingen. Ten eerste de duur van de garantie. Meestal is dat rond de acht jaar. Een ander ding waar je op moet letten is de minimum capaciteit die de batterij moet hebben. Als de accu daaronder komt binnen de garantietermijn dan heb je recht op vervanging.

Occasionlabel van automerk

Van Dacia tot Bugatti: alle merken hebben een occasionlabel. Hierin vallen vaak alleen relatief jonge auto’s met een beperkt aantal kilometers. Alhoewel dat in tegenstelling tot vroeger behoorlijk meevalt, hoor. In sommige gevallen kan een auto van 8 jaar oud met anderhalve ton nog gewoon in zo’n label vallen. Let heel erg op: want dit label is van het merk, niet vanuit de EU. Dit houdt in dat een automerk zelf de voorwaarden bepaalt. Dat geldt voor de criteria om aanspraak te kunnen maken op zijn label, maar ook de voorwaarden voor de consument die zo’n auto koopt.

Ook zitten er vaak diverse haken en ogen aan qua onderhoud. Ook heeft het enkele voordelen. Zo is het vaak een Europese garantie. Dus je kunt ook via de BMW dealer in Italië een auto kopen en deze voor de garantie bij de dealer in Nederland brengen. Daar zijn die garages overigens nooit happig op, maar het moet officieel wel. Overigens zijn deze garanties gekoppeld aan de auto, niet aan de eigenaar. Dus het kan soms lonen over nog resterende garantie van een label op zit. Dit is vrij lastig te controleren van een afstandje.

EXTRA garantie op je occasionlabel

Er zijn ook occasionlabels waarbij je de occasiongarantie kunt verlengen. Daar zijn uiteraard wel de nodige kosten aan verbonden. Vaak moet je een extra bedrag betalen voor deze garantie. Je moet even voor jezelf de afweging maken of het verstandig is. Met een eenvoudige A-segment hatchback is het niet direct nodig wellicht. Maar als je een complexe auto als een Porsche Cayenne hebt, dan kan het zich al heel erg snel uitbetalen als je ‘m ‘op punt’ wil houden.

Nog een belangrijke voorwaarde is dat de auto bij de merkdealer in onderhoud moet gedurende de garantieperiode. Dit is een belangrijk verschil met fabrieksgarantie op nieuwe auto’s.

Occasionlabel van garage

De meeste garantielabels komen van het automerk zelf. Maar tussen een werkplaats op de hoek en een dealer zitten nog een paar varianten. Denk aan de zogenaamde garageketens. Dit zijn kwalitatief hoogstaande garages die werken volgens vastgestelde richtlijnen en ook het bijbehorende occasionlabel voeren. Denk aan Bosch Car Service of de Vakgarage.

Occasionlabel van garantieleveranciers

Denk aan AutoTrust en Dekra. Bedrijven kunnen zich hierbij aanmelden. Tegen een bepaalde fee per maand kunnen ze dan dit label voeren.

Hoe zit het met onderhoud?

In heel erg veel gevallen krijg je ALLEEN de garantie als je de auto bij de specifieke merkdealer in onderhoud hebt. Althans, dat staat in de bepalingen. Als het gaat om de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie gaat, is dat niet van toepassing. Dan moet de auto aantoonbaar zijn onderhouden, dat hoeft niet per se bij de betreffende garage te zijn.

Met alle EXTRA garantie, eventueel extra aangekochte garantie, kan de fabrikant wel bepaalde kaders formuleren zoals aantal kilometers, onderhoud, intervallen, locatie van onderhoud en eventuele bedragen voor de extra garantie. Klinkt dat je teveel als een verzekering? Dat is het dan in principe ook.

Ergo concluso:

Dus wat kun je het beste doen als je een occasion met garantie zoekt? Nou, vooral niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Dus als je een auto ‘zo meenemen’ koopt bij een handelaar, dan kan je bij problemen alleen beroepen op gebrek aan conformiteit (de auto voldoet niet aan wat jij mocht verwachten) en dat is een lastig issue. Check dan ook goed wat er op de koopovereenkomst staat.

Als je geen nieuwe auto wil of kan kopen, is een jonge occasion de meest verstandige keuze. Deze heeft dan vaak nog de fabrieksgarantie en kun je in sommige gevallen nog uitbreiden. Het grote voordeel van de fabrieksgarantie is dat het niet uitmaakt waar je de auto koopt. Als je een drie jaar oude Kia Ceed bij een handelaar koopt, kun je nog enkele jaren genieten van de Kia fabrieksgarantie.

Met alle andere garanties ben je afhankelijk van de partij die de auto verkoopt. Wat dat betreft heeft zoeken naar een paar jaar oude Aziatische auto grote voordeel, ongeachte waar je ‘m koopt.

Enkele merken met lange fabrieksgarantie

Kia (7 jaar)

Suzuki (6 jaar)

Toyota + Lexus (10 jaar onder voorwaarden)

Hyundai (5 jaar)

Mitsubishi (5 jaar)

Seat (4 jaar, tot 100.000 km)

Tesla (4 jaar, tot 80.000 km)

Jonge occasions op Marktplaats vind je uiteraard op Marktplaats Auto’s!