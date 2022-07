Kia Stinger GT occasion met flinke korting is wél interessant

Voor dit geld wil ook jij een 370 pk sterke Kia Stinger als occasion wel, toch?

Een auto hoeft niet succesvol te zijn om toch de harten van petrolheads te overwinnen. Met een schuin oog kijken we bij het maken van die opmerking naar Alfa Romeo. Een ander goed voorbeeld is de Kia Stinger. Het was een gedurfde stap voor een merk als Kia om met een 370 pk sterke, achter- of vierwielaangedreven sportsedan met V6 te komen. Ze deden het wel en het moet gezegd worden, een daverend succes was het niet.

Kia Stinger verkoopcijfers

Hier in Nederland zit niemand te wachten op een dergelijke auto van Kia, helemaal omdat de auto qua prijs vaak duurder uitviel dan een BMW 4 Serie Gran Coupé of Audi A5 Sportback. En dan hebben we het over de 2.0 T-GDi of 2.2 CRDi. De 3.3 V6, de versie die je eigenlijk wil, kostte hier met een paar opties een ton. Bijna niemand deed dat. Elders ter wereld was het helaas ook geen succesverhaal: in de VS kon je in 2020 nog Stingers kopen die al in 2018(!) voor het landden op het dealerterrein. Pas toen de prijs daalde met meer dan 10.000 euro op die exemplaren, vond een enkeling hem interessant. In Nederland is de Stinger niet meer te configureren, en toen ‘ie dat wel was wisten slechts 76 stuks gele kentekens te krijgen. In andere markten kun je hem nog kopen, maar men doet het nog steeds niet echt overtuigd.

Kia Stinger occasion

Lang verhaal kort: de Kia Stinger was te duur. Daarom kijken wij even naar de occasionmarkt om te zien of de Kia Stinger als occasion wellicht wél een goede deal is. Want we vinden er eentje op Marktplaats en laten we wezen: je hebt hier wel gewoon een erg toffe auto. Deze Stinger is namelijk helemaal volgepakt met alles wat je nodig hebt of zou willen. En ja, het is de 3.3 V6 met vierwielaandrijving.

Niet alleen de volle optielijst is leuk aan deze occasion, ook vallen er wat zaken op die wel of niet een leuk verleden betekenen. In Zuid-Korea werd de auto namelijk verkocht met andere badges. De ‘E’ badge stond voor ‘Engineered by Excellence’. Een soort premium-label voor Kia om de allerbeste modellen van het merk iets meer flair te geven. Deze badge is voorop te vinden en op de naafkapjes, maar achterop niet. Daar heeft de Koreaanse versie namelijk de typenaam Stinger in een sierlijk lettertype staan. Zoals gezegd, de auto kan een import zijn vanuit Korea en daarmee interessant zijn. Het kan ook een fanatieke Kia-rijder zijn die vanuit Korea wat badges heeft laten overvliegen.

Ook opvallend is de reflector aan de zijkanten van de achterlichten bij deze Kia Stinger occasion. Kia heeft besloten om daar de door de VS verplichte reflector te plaatsen als een soort uitlopende strip vanuit de achterlichten. Deze is op de Stinger van de dag ‘afgeplakt’ met witte verf. Een geinig detail, want je moet het maar zien zitten. Enfin, het geeft deze witte Stinger een leuk verhaal.

Kopen

Dat moet ook wel, want van de twee exemplaren van de Kia Stinger met V6 die als occasion op Marktplaats staan, is dit de duurste. Hij komt uit 2019 en heeft 26.036 km gelopen, ‘net ingereden’ dus. De auto zit vol met opties en ziet eruit alsof ‘ie netjes gehouden is.

Vandaar dat er 64.500 euro wordt gevraagd voor de Stinger. Enerzijds veel geld, anderzijds scheelt het bijna 35.000 euro met wat de auto ooit nieuw gekost heeft. Voor een 3.3 V6 met 370 pk op een achterwielaangedreven platform, die ook nog eens een goed aangeklede moderne sedan is: stiekem best een goede deal. Dus koop hem op Marktplaats.