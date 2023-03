Dit is waarom digitale tellers geweldig zijn

Digitale tellers hebben vele voordelen, maar creatief zijn met de ontwerpen ervan is misschien wel het grootste voordeel wat er is.

Het behoeft geen uitleg dat veel auto-interieurs tegenwoordig een waar scherm-bonanza zijn. Dat geldt ook voor de tellers. De tijd van twee ronde klokken met een schermpje er tussen zit veelal achter ons ten faveure van een digitaal scherm met verschillende info waar je uit kunt kiezen. Audi liet met hun Virtual Cockpit, één van de eerste bekende voorbeelden van deze technologie, zien dat dat ergonomisch veel voordelen heeft (zoals het kunnen afbeelden van de kaart in full screen).

Stylingvoordeel

Een ander voordeel is dat het qua styling ook ruimte geeft voor leuke oplossingen. Uiteraard zorgen de meeste fabrikanten dat er een gelikte nieuwe interface is met hypermoderne digitale tellers. Maar kun je niet de klok juist terugdraaien? Dat deden verschillende merken.

Neem Hyundai en de Pony EV Concept. Als hoedtik naar het verleden deden zij een digitale twist op oude gloeilampen als tellers. Een ander voorbeeld vinden we bij Ford. De gloednieuwe Mustang heeft een digitaal scherm dat normaliter gewoon moderne tellers toont, maar optioneel ouderwetse klokken met groene cijfers laat zien. Dit om je terug te laten denken aan de jaren ’80, toen dit soort klokken met groene achtergrond te zien waren in bijvoorbeeld de toenmalige ‘Foxbody’ Mustang.

Volkswagen ID. 2All

Volkswagen blijkt eenzelfde tactiek toe te passen in de ID. 2All. De kleine EV is futuristisch ontworpen, maar het nieuwe tellerblok kan iets leuks. Je kunt namelijk het scherm een oude teller laten tonen die doet denken aan de centraal geplaatste snelheidsmeter van de Kever. Ook de roosters om de teller heen lijken op de Beetle. Niet alleen een gave ode aan de Kever, maar ook een mooi simplistisch design. Het heeft meerdere voordelen.

Ook krijg je een bijpassende interface voor de bediening van de radio, in de vorm van een oude radio om de frequentie in te stellen.

En zoals je bovenaan dit artikel hebt kunnen zien zijn er meerdere opties voor je digitale tellers, waaronder een jaren ’80 ontwerp dat doet denken aan vroege modellen van de Golf. Het idee is fantastisch als je het ons vraagt, maar tegelijkertijd kunnen we ons voorstellen dat het fijn is dat er verschillende tellers zijn.

En dat is waarom digitale tellers geweldig zijn: je kunt voor elk wat wils maken. Niet alleen verschillende designs zoals in de Volkswagen ID. 2All en Ford Mustang, maar ook verschillende opties qua indeling. Wil je de kaart zien, wil je juist je toeren zien? Of wil je een compleet ander scherm als je naar de sportmodus schakelt? Ook al kunnen sommige merken nog even goed kijken naar de integratie van het scherm in de rest van het interieur, de mogelijkheden voor digitale tellers zijn eindeloos. Helemaal vanwege de geinige retro-dingen die fabrikanten ermee doen.