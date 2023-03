Exterieur nieuwe Porsche Cayenne ziet er zo uit

Nadat Porsche officieel het interieur van de Cayenne liet zien, kan via het interieur ook een beeld gegeven worden van het exterieur.

Moet je eens kijken wat er gebeurt als je gewoon goed oplet. Porsche deelde officieel beeld van hun nieuwe Cayenne, maar dan wel enkel het interieur. Op het exterieur moeten we nog even wachten. Tenminste, op de officiële onthulling ervan. Via het interieur wordt nu het exterieur gelekt.

Porsche Cayenne exterieur gelekt

In een video van The Car Crash Review moet je goed opletten. Daar behandelen ze het interieur van de nieuwe Porsche Cayenne, maar komt ineens het exterieur tevoorschijn. Dit omdat een afbeelding van het exterieur vaak te vinden is in het interieur, bijvoorbeeld in de camerasystemen. Dat werd behandeld en dus vindt je ineens het exterieur van de Cayenne.

Facelift

Een grote verrassing is het niet. De huidige derde generatie Porsche Cayenne krijgt een kleine facelift om hem nog even houdbaar te houden, naast een volledig elektrische Cayenne die tegen 2025 op de markt zal komen. Die facelift is vooral bedoeld om de inmiddels zes jaar oude Cayenne fris te maken. Die veranderingen zullen vooral het interieur omvatten.

Koplampen

Vandaar dat we eigenlijk alleen een nieuw koplampdesign bespeuren. De koplampen van de vernieuwde Porsche Cayenne lijken op die van de Mission R en het design met de vier LED-strepen doet wat denken aan de 963 Le Mans racer. We zien de achterkant nog niet, maar we verwachten dat het een gevalletje Panamera gaat worden. Verwacht dus dat de LED-strip over de hele breedte blijft en vooral donker getint glas een rol gaat spelen. Zoals gezegd, baanbrekend is het allemaal niet. Je kunt je afvragen of het baanbrekend moet zijn voor een kleine facelift waar vooral de techniek wordt vernieuwd.

De onthulling van de nieuwe Porsche Cayenne vindt naar verluidt volgende maand al plaats. Nog heel even geduld.