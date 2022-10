Gasly keihard aangepakt door FIA

Ondanks dat de Fransman ziedend was, is het Gasly die keihard wordt aangepakt door de FIA.

Het was een bijzondere dag voor Pierre Gasly vandaag. Het was het weekend dat hij zijn overtap naar het team van Alpine bekend maakte. Heel erg tof voor hem, de Fransman heeft jarenlang hard gewerkt voor een zitje bij een topteam. Red Bull ging lastig worden met Pérez, dus mocht hij overstappen naar Alpine. Natuurlijk kun je afvragen of Alpine een ’topteam’ is, maar het is in elk geval een fabrieksteam dat dit jaar flinke stappen heeft gezet.

Niet een topweekend

Maar het de Grand Prix van Japan 2022 verliep niet helemaal lekker. Zo begon zijn race al vanuit de pitstraat omdat er wijzigingen waren aangebracht aan zijn auto. Dat is in strijd met de Parc Ferme regels. Maar daar bleef het niet bij. Zoals jullie allemaal hebben gezien, was er te vroeg een tractor op de baan om de Ferrari van Sainz van de baan te halen.

Deze was er echter nog voordat alle auto’s van de baan waren. Pierre Gasly reed er voorbij en sprak er grote schande van. Juist op Suzuka is het wrang, daar Jules Bianchi tegen een tractor reed en zo zijn leven verloor tijdens een vrije training tijdens de GP van Japan in 2014. Zelfs de vader van Jules Bianchi stuurde een zeer boze tweet de wereld in.

Gasly Keihard aangepakt

Maar wat wil het feit, Gasly wordt keihard aangepakt door de FIA. Hoe komt dat zo? Welnu, Pierre reed namelijk nogal snel voorbij de tractor. Volgens de telemetrie zo’n 250 km/u. Dat is een snelheid die veel te hoog was gezien de situatie. De race was immers al afgevlagd. Nu was Gasly de enige op regenbanden en reed hij al aanzienlijk langzamer dan normaal, maar 150 km/u sneller dan de toegestane 100 km/u onder dergelijke omstandigheden.

En dus wordt Gasly Keihard aangepakt. Hij krijgt een tijdstraf van maar liefst 20 seconden. Daarmee is hij nu de nummer laatst van de race. Dat niet alleen, hij krijgt ook twee punten op zijn racelicentie, waardoor hij nu op 9 strafpunten staat. Als een coureur 12 punten heeft, dan kan deze de volgende race niet mee doen. Gasly moet dus op gaan passen. Het was sowieso niet het weekend van Gasly, want naast die pech had hij ook al last van een reclamebord op de neus van zijn auto. Een GP om snel te vergeten dus.

Via: F1reddit