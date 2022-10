Dacia Spring, de goedkoopste EV van Nederland! – rijtest en video

De Dacia Spring is de goedkoopste elektrische gezinsauto van Nederland. Maar rijdt dat ook een beetje lekker?

Elektrisch rijden betaalbaar maken blijkt een grote uitdaging. Het lukt autofabrikanten maar niet om de EV-technologie tegen een enigszins acceptabele prijs bereikbaar te maken voor het grote publiek, waarbij de koper tegelijkertijd kan genieten van een degelijke actieradius. Dacia is momenteel de enige die een volledig elektrische auto voor ongeveer 20.000 euro kan aanbieden. Wellicht volgen er nog veel meer merken in de toekomst, maar voor nu lijkt de Dacia Spring Electric de beste keuze.

Hogere grondstofprijzen

Tijdens de marktintroductie in 2021 mocht de Dacia Spring nog voor ongeveer 18.750 euro de showroom verlaten, maar door stijgende grondstofprijzen is die prijs met enkele duizenden euro’s opgelopen. De vanafprijs bedraagt op het moment van schrijven 20.850 euro. Dat lees je goed: een stijging van ongeveer 3.000 euro. Dat is best even slikken. Desalniettemin is de Dacia Spring Electric nog altijd de goedkoopste elektrische gezinsauto van Nederland.

Twee versies Dacia Spring

Dacia levert twee versies van de Spring Electric. Het gaat om de Essential (20.850 euro) en de Expression (21.950 euro). Die laatste geniet eigenlijk de voorkeur, want deze uitvoering beschikt over een 7-inch touchscreen met ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto, alsook parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera.

Deze opties moet je altijd nemen!

Dan mis je nog wel een paar belangrijke opties. Denk bijvoorbeeld aan een 30 kW snellader. Opladen met een 7,4 kW-stekker duurt 4 uur en 51 minuten (0-100 procent), maar als je de optionele 30 kW-lader neemt dan is de batterij opgeladen van 0 naar 80 procent in ongeveer 56 minuten. Deze snellader kost 595 euro. Dacia levert ook nog een noodlaadkabel om de Spring te kunnen opladen via een 230V-stopcontact. Deze kost je nog 395 euro. En nu we toch in de opties zitten: een ander kleurtje kost je nog 600 euro extra.

De rekensom

Als je dan de rekensom maakt, dan eindig je inclusief alle eerder genoemde opties al op een stevige 23.540 euro. Is de Spring dan nog wel goedkoop te noemen? Voor een volwaardige elektrische gezinsauto wel. Een Smart EQ ForFour start bij 24.155 euro, maar die heeft met 135 kilometer range een drastisch kleinere actieradius. Dus zelfs met 23.540 euro is de Spring nog redelijk betaalbaar, helemaal als je als particulier subsidie krijgt via de SEPP-regeling. Scheelt toch maar enkele duizenden euro’s op de vanafprijs.

Dacia Spring Electric private lease

De Dacia Spring rijden via private lease kan natuurlijk ook. De Essential kost 324 euro per maand en voor de Expression betaal je maandelijks 329 euro. Dit alles op basis van 60 maanden, 6.000 kilometer per jaar en 450 euro eigen risico. Wil je een ander kleurtje dan grijs, dan tel je 8 euro bij het maandbedrag op.

Dacia Spring: de batterij

De Dacia Spring is altijd uitgerust met een 26,8 kWh lithium-ion batterij met een WLTP-range van 230 kilometer. Reken in de praktijk – onder gunstige omstandigheden – eerder op 180 kilometer. De Dacia Spring heeft een 44 pk en 125 Nm sterke elektromotor die voorin is geplaatst. Opvallend laag zelfs, want als je de motorkap opent, dan lijkt de elektromotor haast op straat te liggen.

Prestaties

De prestaties: van 0 naar 50 km/u duurt 5,8 seconden en de 0-100-tijd neemt een stevige 19,1 seconden in beslag. Lijkt langzaam, maar in de praktijk voelt de Spring nog redelijk vlot aan, vooral als de auto al rijdt. Vanuit stilstand volgas wegrijden lijkt gevoelsmatig wat trager te verlopen. De topsnelheid bedraagt 125 km/u.

De Dacia Spring weegt rijklaar 1.012 kilogram. Een aanhanger trekken is niet mogelijk, want deze compacte elektrische auto heeft geen geremd trekvermogen. Dat is dan weer jammer. Houd ook rekening met beperkte ruimte achterin. Kinderen kunnen er prima even zitten, maar als volwassen persoon heb je er weinig te zoeken. De bagageruimte is voor dit type auto dan weer prima voor elkaar, helemaal als je de rugleuning van de tweede zitrij neerklapt. Het vervoeren van grotere objecten is uitstekend mogelijk.

Bezuinigingen

Hoewel het interieur er voor de prijsstelling van de auto keurig uitziet, is alles natuurlijk wel gemaakt van keiharde kunststoffen. Dacia heeft overduidelijk bezuinigd op de geluidsisolatie aan boord, want bij snelheden boven de 70 km/u ga je veel bijgeluiden uit de wielkasten horen.

Dat mag het rijplezier overigens niet drukken, want zo’n Dacia Spring Electric rijdt verrassend leuk. Je kunt er goed mee hoeken, helemaal omdat het accupakket natuurlijk laag in de auto is geplaatst. Hij stuurt daardoor opvallend goed. Het lage gewicht van ongeveer 1.000 kilogram helpt ook mee. Moet je nagaan: een Spring Electric met 100 pk. Dat zou pas leuk zijn. Er is potentie.

Totaalplaatje

De stoelen zijn niet van de beste kwaliteit. Ze zijn smal en hebben een korte zit, maar nogmaals: voor deze prijs mag je ook niet al te veel verwachten. Het totaalplaatje klopt in ieder geval wel. Dacia wilde een bereikbare elektrische gezinsauto ontwikkelen en dat is ook gelukt. De auto heeft alles wat je nodig hebt, helemaal als je investeert in de opties. Natuurlijk is ie niet perfect, maar als je dagelijks ongeveer 30 kilometer moet rijden naar je werk, dan valt er prima te leven met een Spring Electric.

Kleine kanttekening

Nog een kleine kanttekening: wie de Dacia Spring na medio juli heeft besteld, krijgt overigens een exemplaar met een iets ander design. Dacia heeft de Spring namelijk een subtiele opfrisser gegeven, net zoals alle andere Dacia-modellen. Het grootste verschil is de grille, waarin het nieuwe DC-logo van Dacia is aangebracht. Op de achterklep staat ‘Dacia’ voluit geschreven. Op technisch vlak zijn er geen aanpassingen. De door ons gereden Dacia Spring Electric rijdt dus hetzelfde als de gefacelifte versie. De variant met nieuwe neus was tijdens de opnames en testperiode nog niet beschikbaar.