Aantal sprintraces Formule 1 verdubbeld!

De Formule 1-kalender van 2023 krijgt maar liefst zes sprintraces, dat is een verdubbeling.

Sprintsessies werden nog niet zo lang geleden geïntroduceerd in de topklasse, namelijk in 2021. Het bleek een goede move! Want het is een populaire toevoeging aan het gebruikelijke weekendformat, waarbij de kwalificatie verschuift naar de vrijdag en er een extra race van 100 kilometer op zaterdag is. Daarin zijn WK-punten te verdienen en wordt in de sprintrace de startopstelling van de hoofdrace op zondag bepaald.

Sprintraces Formule 1

De plannen zijn inmiddels goedgekeurd dat er voor zorgt dat er meer sprintraces zullen komen in het Formule 1-seizoen van 2023. Dit gaan er dus zes worden, dit terwijl het er drie waren. Goede rekenaars zullen vertellen dat dit een verdubbeling is. Dit jaar vinden de sessies plaats op Imola en Spielberg en volgt er in november nog één op het Braziliaanse Interlagos. Waar de overige sprint-sessies in 2023 komen, dat is niet bekend gemaakt. Wellicht dat dit Zandvoort kan worden. Het circuit stond namelijk al eerder op het lijstje van potentiële locaties.

Gisteren heeft de World Motor Sport Council dit naar buiten gebracht en klaarblijkelijk is ook de FIA nu akkoord. Deze deed eerst nog moeilijk hierover, vermoedelijk omdat ze meer geld wilde zien. Of dit nu het geval is, dat is niet duidelijk. Eerder gingen de tien Formule 1-teams en het management van de autosport al akkoord.

Maar goed, er ligt dus nu een deal. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft het inmiddels bevestigd en zei dat het een ander voorbeeld is van de aanhoudende groei en welvaart op het hoogste niveau van de autosport.

Spektakel

De sprintraces in de Formule 1 hebben het afgelopen seizoen zichzelf bewezen en het evenement spannender gemaakt. De Formule 1-president en CEO Stefano Domenicali is natuurlijk enthousiast en zegt het volgende:

Het bouwt voort op het succes van het nieuwe format dat in 2021 voor het eerst werd geïntroduceerd

Nu maar hopen dat de races inderdaad het spektakel brengen waar Domenicali over spreekt. Soms kunnen de sprintraces wat saai aanvoelen. Zeker op circuits met weinig inhaalmogelijkheden. Het is dan een treintje dat zonder pitstops naar de finish gaat. Meer sprintraces, ok. Maar dan wel met de nodige dosis spektakel bitte!