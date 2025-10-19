Gast bouwt gadget voor de ultieme GTA-ervaring achter het stuur

Alleen niet de GTA-ervaring van bonje met de politie en voetgangers omver maaien.

Als je dit leest, is de kans vrij groot dat je Grand Theft Auto wel kent, of zelfs hebt gespeeld. En dat je weet dat de game een soort simulatie is van het hebben van vrije wil. Geen zin om te lopen? Dan jat je toch die Audi die om de hoek staat om hem vervolgens te dumpen in een fontein. Het mooie van GTA is dat het veel meer kan zijn dan de verhaallijn van een geweldenaar (of in het geval van GTA V: drie geweldenaren). Als jij gewoon zin hebt om in een auto een rondje te rijden op de briljant neergezette replica van een Amerikaanse stad, dan mag dat ook gewoon.

GTA-radio

Wat dan helpt is dat de ontwikkelaars van GTA overal aan gedacht hebben, bijvoorbeeld radiozenders. Wie herinnert zich nog door San Andreas banjeren met Tom Petty of Guns ‘n’ Roses op de achtergrond? Of wat te denken van het scala aan jaren ’80-klassiekers wat in Vice City verwerkt zat in de radiozenders? Ook al zijn de diskjockeys en reclames persiflages, de muziek is echt. En dat maakt de radiozenders in GTA iconen op zichzelf, met de muziek die je kent (of niet kent en daardoor leert kennen) gemixt met een cynische DJ, knotsgekke jingles en reclames die de maatschappij op de hak nemen. Daarvoor moet je dus wel GTA spelen.

GTA-radio in je echte auto

Wat nou als het anders kan? Een Duitse handyman (wat aldaar mobieltjesman betekent) heeft iets leuks bedacht. Hij bedacht een piepkleine gadget die in je 12V-aansluiting past, met de radiozenders van GTA erop geprogrammeerd. Middels een FM-transmitter zoals de goedkoopste manier om Bluetooth in je auto te krijgen, speelt deze vervolgens af op je autoradio. Inclusief draaiwiel om te schakelen tussen alle zenders die GTA rijk is. Zodat je deze GTA-ervaring ook gewoon kan hebben terwijl je een rondje A10 maakt. Als je maar onthoudt dat de ervaring daar stopt, voordat je de auto achter je in de file steelt en vervolgens op de politie gaat schieten.

Hoe het werkt? Het is eigenlijk zo simpel als zo’n eerdergenoemde FM-transmitter koppelen aan een Raspberry Pi Zero. Dat is een computer met de omvang van een 6,5 x 3 centimeter grote printplaat, waardoor je gelijk een soort brein in het kleine apparaat hebt verwerkt. Deze verwerkt de virtuele radiozender die je selecteert en toont het logo van de zender in kwestie op het schermpje wat erin verwerkt zit. Net echt, of net als in GTA.

Zo zie je maar weer, de grens tussen GTA en de echte wereld is flinterdun. De Duitser die de op GTA geïnspireerde gadget voor je auto heeft bedacht (op YouTube onder de naam Zeug und Kram) heeft er nog geen product van gemaakt, maar wel de instructies en benodigdheden gedeeld mocht je het zelf willen proberen.