Rode ‘sportieve’ GTA is géén Alfa Romeo!

GTA kun je associëren met een bekende videogame of natuurlijk Alfa Romeo. Iets verder in de geschiedenis was er nog een optie.

Als je een beetje hebt opgelet (of de homepagina goed hebt gezien) is de spot van de week een echte IKA-Renault Torino. Renault was altijd al een wereldburger en verkoopt allerlei gekke modellen die wij niet kennen elders ter wereld. Erg leuk om eens in te duiken, maar voor nu wilde ik eigenlijk een veiling die afgelopen week in de VS afliep even uitlichten.

Renault/AMC

Met als lijdend voorwerp een Renault 9. Tenminste, wij kenden de middenklasse Renault uit de jaren ’80 als de 9 en 11. Je kan het je nu bijna niet voorstellen, maar des tijds werden Renaults ook in de VS verkocht. Het hele verhaal daarachter (komt goed, @tenaci) is gecompliceerd, maar het komt erop neer dat Renault de financiële oplossing kon bieden voor het Amerikaanse AMC. En dat gaf Renault weer de impuls om hun auto’s aldaar te verkopen, nu de behoefte aan compacte, zuinige(re) auto’s groter werd. De 9 en 11 werden daarom naar de VS gehaald als ‘Renault Alliance’ en ‘Renault Encore’. En mocht dat dan ook leuk zijn? Jazeker, met de ‘Renault GTA’.

Renault GTA

Zoals gezegd heeft dat dus niks te maken met het bekende videospel (wat overigens veel later kwam) en Alfa Romeo’s ‘Gran Turismo Alleggrita’. Bij Renault staat het namelijk voor ‘Gran Turismo Alpine’ en is het dus een knipoog naar de Alpine GTA. Een vleugje Alpine, vandaar dat de GTA ook het ‘sportmodel’ van de Alliance was. Het was een beetje de manier van Renault om de Europese hete hatchback naar de VS te brengen.

Dik doen

Het doet dan ook denken aan de hete hatchbacks die we in Europa kenden: iets dikker ontworpen, vooral heel simpel van aard, voorwielaandrijving en lichtgewicht. De Renault GTA was bijvoorbeeld met 95 pk uit een tweeliter viercilinder geen strepentrekker, 0 naar 100 duurde bijvoorbeeld langer dan 10 seconden. Maar vergeleken met de logge Amerikanen stuurde het wel goed, de vraag is natuurlijk in hoeverre ze aldaar hierop zitten te wachten. Schakelen mocht bijvoorbeeld ook enkel met de hand, Renault had geen GTA met automaat in de aanbieding.

Dat dik doen lukte overigens wel. De Renault GTA had vergeleken met de Alliance een kleine facelift gekregen, maar kreeg ook bijvoorbeeld dikkere meegespoten bumpers met dank aan de welbekende bodykitbouwer Zender. En check die heerlijke meerspaaks velgen, die overigens maar 15 inch groot zijn.

Wij kregen de Renault GTA dus niet, onze 9 ‘GTX’ zonder turbo had een 82 pk sterke 1.7. Die na de facelift wel 95 pk kreeg, trouwens. De Renault 9 Turbo met 105 pk sloeg de VS dan weer over. De Zender-bodykit, die in het rood ook goed tot zijn recht komt, hadden we dan wel weer graag gezien. De Renault GTA die op Bring a Trailer stond is helaas al afgelopen en verkocht voor 7,500 dollar.