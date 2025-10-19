De mooiste Ferrari van Marktplaats is een peperdure aangelegenheid

Maar laten we wel wezen: de mooiste Ferrari van Marktplaats is mooier dan een geldbedrag kan uitdrukken.

Je kan veel vinden van Ferrari’s design sinds Pininfarina de tent heeft verlaten. Het is helaas een trend dat bepaalde, vrij radicale designbeslissingen nou eenmaal werken in deze knotsgekke moderne wereld. Toch lijkt Ferrari te begrijpen dat het verleden niet helemaal vergeten hoeft te worden. De 12Cilindri is best een mooie auto, ware het niet dat veel van deze mooiheid komt vanwege een auto die hij duidelijk als voorbeeld heeft gebruikt.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona

Mooiheid is smaak, dat snappen we. Maar als het gaat om auto’s die vrij universeel als stijlicoon neergezet worden staat de Ferrari 365 GTB/4 Daytona hoog op de lijst. Deze tweezits GT nam afscheid van de voorheen vrij ‘standaard’ designitems op een auto. Ronde koplampen op een verhoging vanuit de wielkasten, bijvoorbeeld. De Daytona had een spits front met opklapbare koplampen, met secundaire verlichting ernaast die meeging in de welving van het koetswerk. Een aerodynamisch spits front was het resultaat. Maar het ging verder dan dat, het simpele profiel met de lange motorkap, de ronding in de daklijn die abrupt stopt bij de achterkant. Het was een compleet nieuw idee op vrijwel elk front.

Het recept is verder natuurlijk simpelweg ‘des Ferrari’s’. Voorin lag de 4.4 liter grote ‘Colombo’ V12 die je ook in de voorganger vond, goed voor 352 pk. Dat klinkt misschien niet als veel, maar we hebben het over 1968 en de tijd voordat compressors, turbo’s en zelfs (directe) inspuiting heel normaal was. Je krijgt het gewoon rauw vanuit de V12, inclusief zoals elke (sport)auto een handgeschakelde bak met H-patroon. Geluid, beleving, klassiek gevoel, prachtige styling. Deze 365 GTB/4 Daytona is het allemaal.

Kleurstelling

Het helpt ook dat de mooiste Ferrari van Marktplaats ook de perfecte kleurstelling heeft voor een 365 GTB/4 Daytona. Het exterieur is uitgevoerd in Blu Dino, een relatief donkere tint met een heerlijke felblauwe gloed in de zon. Het interieur is uitgevoerd in beige met de, hoe kan het ook anders, ‘Daytona-stoelen’. Iets wat Ferrari nog steeds dankbaar gebruikt als optie: het beige leder wordt afgewisseld door horizontale zwarte strepen.

Wereldreiziger

Dit exemplaar op Nederlands kenteken kent een lokale historie, want hij is nieuw geleverd door de Belgische Ferrari-importeur Garage Francorchamps van Jacques Swaters. Zoals vaker gebeurt met dit soort auto’s heeft de Daytona een wild leven gehad, want na tien jaar in België verdween de auto naar een nieuwe eigenaar die deels in Oslo en deels in Zürich woonde. In zijn tijd werd de auto onderworpen aan een grondige restauratie door Ferrari Graypaul in Engeland. Daarna reisde de auto af naar Canada en heeft hij zelfs nog een tijdje in New York vertoeft. In 2015 kwam hij terug naar Europa en in handen van een Nederlandse verzamelaar. Deze nam de Ferrari Daytona mee naar Concours d’Elegance Schloss Dyck in Duitsland, waar de auto het concours won.

Kopen

En nu? Nu zoekt de mooiste Ferrari van Marktplaats dus een nieuwe eigenaar. De Ferrari 365 GTB/4 Daytona uit 1973 is in ieder geval niet zijn hele leven een kunstobject geweest, want er is wel gewoon 64.000 kilometer geklokt. Zoals het hoort, toch? En het is niet alsof het de waarde extreem aantast. Goed, een maagdelijk exemplaar zal misschien nog ietsje meer waard zijn, maar je mag al diep in de buidel tasten voor deze GTB/4.

De prijskaart noemt namelijk het bedrag van 750.000 euro. Dat zit volgens Classic.com wel boven de mediaan van de 365 GTB/4 Daytona, maar dan heb je ook wel een erg puik exemplaar te pakken wat aan de foto’s te zien in buitengewone staat is gehouden. Interesse? Dan moet je uiteraard even naar Marktplaats surfen.