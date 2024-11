Deze GTA-esque creatie gaat gewoon in productie (en dit kost ‘ie)

Echt te grappig dat deze GTA-esque creatie gewoon in productie gaat. En jij kan ‘m gewoon kopen op gele platen!

Dit artikel is naderhand geüpdatet met nieuwe informatie.

Het leukste van GTA 5 (nog altijd leuk om te spelen terwijl je eigenlijk de was zou moeten doen) is het aanbod aan bijzondere auto’s. Het is overduidelijk op welke model uit de echte wereld het GTA-vehikel is geïnspireerd, maar dan hebben we ze er een eigen draai (en naam) aangegeven. Nu bestaat er een Dodge Viper die is omgebouwd tot Banshee. Maar er is nu nog een manier om je in Los Santos te wanen: met deze Mitsuoka K5.

Het is eigenlijk onderhuids een Honda Civic vijfdeurs hatchback. Daar heeft Mitsuoka een eigen body overheen gedaan. Net als een GTA-creatie zijn de proporties nogal maf gekozen. In dit geval is overduidelijk dat de Dodge Challenger model stond.

Die heeft achterwielaandrijving en de Civic heeft voorwielaandrijving. Dus het voorwiel staat veel te ver naar achteren. De purist kan hier van walgen, maar deze auto is bedoeld voor compleet andere mensen: hen die zichzelf niet zo serieus nemen.

GTA-esque creatie

De auto – die van voren op de Gauntlet van GTA lijkt – heeft nog wel de originele deuren. Sterker nog, de gehele zijkant is nog vrij origineel. Aan de achterzijde zijn er wel een paar dingen anders. Die louvres op de achterruit zijn ge-wel-dig en zou de Civic sowieso standaard moeten hebben. De achterzijde doet verder meer denken aan een jaren ’70 Nissan Fairlady op deze wijze.

De wielen zijn vrij eenvoudige zwarte Y-spaak velgen met Michelin-banden eromheen. Op de band zie je dat ze het woord MICHELIN en een afbeelding (van mijn zus als baby) wit hebben geverfd. Het grappige is, als je goed kijkt zie je dat het gewoon deftige Michelin Primacy 4-banden zijn. Geen Pilot Sport 4S of Cup 2 R’s, maar gewoon een keurige comfort-georiënteerde allround-band. Mitsuoka doet niet aan gemaakte sportiviteit en dat siert ze.

Kopen?

En in interieur gaat het feestje verder. Het strakke dash van de Honda Civic (dat overigens erg puik is), leent zich gek genoeg best goed voor de retro-vibe. Waarschijnlijk komt dat door de luchtroosters over de breedte. Op het stuurwiel staat nu MITSUOKA (in plaats van Honda) en de stoelen zijn opnieuw bekleed met blauw (!) leder en een vroege vorm van stoelventilatie. Het draagt in elk geval heerlijk bij aan de retro-vibe. Het showmodel (dat je op de foto’s ziet) heeft 1.5 VTEC Turbomotor met handbak.

Mitsuoka maakt nu bekend dat je de auto in zijn geheel mag kopen voor iets meer dan 8.000.000 yen, wat omgerekend iets meer dan 50.000 euro is. De orderboeken sluiten bij 350 pre-orders, waarvan er 100 op basis van een loterij een exemplaar bemachtigen.