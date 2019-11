Gave versie van deze sportwagon slaat ons over

En dat is de schuld van mensen die de standaard versie niet blieven.

Subaru, een merk wat nog lekker eigenwijs durft te zijn. Maar wij Nederlanders houden daar kennelijk niet zo van. Er worden steeds minder Subaru’s verkocht, terwijl ze wel opereren in populaire segmenten. Grote en kleine SUV’s (Forester en XV), hatchbacks (Impreza) en een dikke stationwagon met crossover-ambities (Outback). Die laatste is een variatie op een auto die niet meer wordt geleverd, de Legacy. In plaats daarvan is er een estate in een lager segment, de Legacy Revolution Touring, beter bekend als Levorg. Een dubieuze naam en door zijn boxermotor ook een ietwat vreemde eend in de bijt. In Nederland scoort hij niet zo goed (meer).

Dat is jammer. Want ook al zijn ze niet zo verstandig, er zijn nog wat versies van de Levorg elders ter wereld die gewoon erg leuk zijn. Een nieuwe toevoeging aan het assortiment in thuisland Japan is de Levorg 2.0GTS EyeSight V-Sport. EyeSight moet je even vergeten, dat staat voor Subaru’s veilige hulpsystemen. Vooral ‘GTS’ en ‘V-Sport’ vinden we belangrijk vandaag: de auto ziet er ook ietsje sportiever uit. Het thema is zwart. Ja, de carrosserie is blauw, maar de velgen, spiegels en badges zijn zwart.

Het is geen uiterlijk vertoon. Onderhuids gaat een sportieve motor schuil: een 2.0 liter boxer-4 met 300 pk. Een hele dikke motor voor een dergelijke auto. Verder komt het interieur niet met een hele berg luxe, namelijk met stoffen bekleding in plaats van leer. En de pook die we zien, lijkt op Subaru’s welbekende CVT-bak. Een handbak was leuker geweest.

In Japan gaat de auto omgerekend 26.167 euro kosten. Oké, hier zou dat ver over de 30, misschien wel 40 ruggen schieten, wat de auto compleet kansloos maakt. Maar hoe leuk is deze knallende sportwagon? Wij zeggen: heel leuk. Maar hij komt hier dus niet.