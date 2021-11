Deze betaalbare en sportieve station is niet voor jou

De specificaties zijn om van te spullen. Maar er zit geen 1.33 liter motor in. Ook een sportpakket uit Grossapach ontbreekt, evenals een premium-badge.

We leven in vreemde tijden. Kijk maar eens om je heen op de snelwegen. Overcomplete premium-auto’s met sportpakketten en velgen groot genoeg om er in Berkel en Rodenrijs een rotonde van te kunnen maken. En ondertussen ligt er onder de kap een minimale één-punt-weinig met drukvulling.

Maar ja, die auto’s zijn dusdanig afgesteld dat je relatief weinig BPM betaalt. Dus zo’n strak uitziend apparaat met crisismotor is alsnog betaalbaarder dan een non-premium doch leukere auto. Check deze betaalbare en sportieve stationwagon van Subaru eens.

Genegeerd

Het is de (adem in) Subaru Levorg STI Sport R (adem uit). De Subaru Levorg is een schromelijk onderschatte compacte stationwagon waarvan we de vorige generatie massaal genegeerd hebben. Mede daardoor kunnen we deze tweede generatie níet kopen en dat is jammer. Want deze topuitvoering is niet alleen lekker dik aangekleed, maar heeft namelijk ook een nieuwe motor.

Het is namelijk een 2.4 liter viercilinder boxermotor mét turbo. Deze is goed voor 275 pk aan vermogen en 375 Nm aan koppel. Standaard heb je een CVT-automaat met voorgeprogrammeerde verzetten. Uiteraard is de auto voorzien van échte vierwielaandrijving. Dus permanente AWD mét een Torsen-differentieel. Prestaties zijn niet vrijgegeven. Maar reken op 0-100 km/u rond de 6,5 seconden en een top van 240-250 km/u. Snel zat, dus.

Prijs snelle en betaalbare station

De Subaru Levorg STI Sport R is ondanks de naam niet een ‘echte’ STI. Het is voornamelijk een sportieve aankleding met gave wielen, dikke tweekleurige sportstoelen, groot navigatiesysteem en virtual cockpit, onder andere.

Het is dus zeker geen hardcore speeltje, maar een bruikbare en betaalbare station voor elke dag. Nu is dat betaalbaar relatief. De Subaru Levorg STI Sport R kost in zijn thuisland 4.389.000 Yen. Omgerekend is dat 34.111 euro. Met Europese importheffingen en Nederlandse CO2-taksen kom je waarschijnlijk uit op een ton of anderhalf.

Meer lezen? Check hier alle Subaru hoogtepunten op een rij!