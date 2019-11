Dit kost de leukste Audi R8 in Nederland

Atmosferisch en premium: dat staat garant voor aantrekkelijke prijzen.

Al sinds 2007 is de Audi R8 een vaste toevoeging aan het gamma van het Ingolstadtse merk. Ietwat onverwacht voor een merk als Audi, maar hij blijkt voor zijn segment relatief succesvol. Het begon ooit als een middenmotor-supercar met de 4.2 FSI V8 die Audi in meer modellen gebruikte. Sinds 2009 leent de R8 zijn 5.2 FSI V10 uit de Lamborghini Gallardo. Bij de nieuwe generatie dropte Audi de 4.2 en groeide de auto dichter naar zijn Lambo-broer toe. Ook qua vermogen: beide modellen hebben een topversie (de Performante niet meegerekend) met 610 pk.

Audi heeft echter altijd de R8 geleverd in combinatie met quattro. De Huracán leent deze vierwielaandrijving, maar die heeft sinds 2015 ook een versie die de puristische supercarliefhebber misschien beter kan waarderen: de Huracán LP580-2. Audi leende dit als inspiratie voor de Audi R8 RWS, maar dat lag toch iets anders dan je misschien verwachtte. Ten eerste kwam de auto twee jaar na de LP580-2, pas in 2017. Ten tweede gaat het om een gelimiteerde editie en dus geen aanvulling op het standaardassortiment. En ten derde is dat laatste een recept voor een hele dure R8. Toch was de auto een stukje goedkoper dan de R8 quattro: 219.090 euro.

Dat even ter context. De R8 is vorig jaar gefacelift en dat levert nieuwe prijzen op. Maar nu, vrij laat, wordt de achterwielaangedreven R8 ook opnieuw opgenomen in het assortiment. Geen gelimiteerde editie, gewoon de R8 RWD en je kunt hem bestellen zolang de voorraad strekt. Nu heeft Audi de prijzen onthuld van de nieuwe achterwielaangedreven R8. Een lange intro, maar goed, voor de dag ermee.

225.595 euro. Voor minder hoef je de Audi dealer niet te verlaten met een R8 RWD in handen. Voor de Spyder geldt een vanafprijs van 241.055 euro. Je krijgt dan die welbekende 5.2 FSI met 540 pk, waarmee je van 0 naar 100 sprint in 3,7 seconden en de koek op is bij 320 km/u. Je kunt hem nu configureren, wij pakken even de concurrenten erbij.

Lamborghini Huracan LP580-2

De achterwielaangedreven Lamborghini Huracán kost je 247.221 euro. Dat is meer geld, maar je krijgt dan ook ietsje meer. Dezelfde motor is goed voor 580 pk en een sprinttijd van 3,4 seconden. De topsnelheid is gelijk en ook heb je bij de Huracán de optie om dakloos te gaan. Als rauwe cijfers je niks interesseren, is de R8 een betere optie. Maar voor een klein beetje extra punch is de Huracán beter.

McLaren 570GT

Bij McLaren kun je ook shoppen voor een middenmotor-supercar met een luxueuze insteek. Dat is de 570GT en die mag je meenemen voor 250.200 euro. Je kunt de GT niet krijgen als Spider en je krijgt een kleinere motor: een 3.8 liter V8, maar wel met twee turbo’s. De auto levert motorisch echter net als de Huracán een beetje extra vergeleken met de R8: 570 pk. De sprint is ook gepiept in een iets snellere 3,4 seconden naar de 100 met een topsnelheid van 328 km/u. Als je iets van die luxe inlevert voor een wat ‘rauwere’ supercar, kom je op de 570S terecht. Motorisch gelijkwaardig aan de GT, maar wel ietsje sneller (3,2 seconden naar de 100) en goedkoper (233.800 euro) én als Spider leverbaar. En als je qua specs op het niveau van de R8 wil zitten, kom je uit op de 540C met een sprinttijd van 3,5 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Die is wel goedkoper: 211.700 euro. En ook als Spider beschikbaar.

Mercedes-AMG GT R (C190)

De Mercedes-AMG GT R is vergelijkbaar met de R8 omdat het een snelle ‘supersportwagen’ (we durven het niet precies een supercar te noemen) met achterwielaandrijving is. Het is echter in plaats van een basisversie (zoals alle bovenstaanden en de R8) het topmodel van de AMG GT-reeks. De AMG GT R kost 227.266 euro en is daarmee bijna exact even duur als de R8 RWD. In dit vergelijk is het de krachtigste optie: 585 pk. De kracht wordt opgewekt uit een 4.0 liter V8 met twee turbo’s. Qua layout is de auto ietsje anders door zijn motor voorin, maar qua specificaties is hij ook vergelijkbaar met de R8. 3,5 seconden naar de 100 en een topsnelheid van 319 km/u. Door zijn motor voorin krijg je echter een royale kofferbak en ook het interieur is bepaald geen kerker. Misschien wel de belangrijkste concurrent van de R8 RWD, al zijn de eerder genoemde concurrenten qua layout vergelijkbaarder. Wat wél vergelijkbaar is: de AMG GT R is er sinds kort ook als Roadster.