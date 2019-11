Goed nieuws voor milieuvriendelijke 3 Serie rijders zonder haast

Benieuwd wat TNO hiervoor kan jokkebrokken en sjoemelen.

Gisteren publiceerden wij van Autoblog dit overzicht van doodgewone auto’s met vierwielaandrijving. De strekking van het verhaal was: in veel gevallen zit je vast aan een (sub)topmodel als je aandrijving op vier wielen wenst.

Maar dat beeld zien we ook met elektrische auto’s en PHEV’s. Veelal zijn dat ook modellen die hoger in het gamma staan. Denk aan de Volvo XC90 T8 en Mitsubishi Outlander PHEV, bijvoorbeeld. Nu hebben we het niet alleen over het niveau qua luxe, maar ook qua prestaties. Dat is op zich ook wel logisch, want het is ‘dure’ techniek die beter terugverdiend kan worden op een model dat hoger op de ladder staat.

Bij de BMW 3 Serie staat de plug-in hybride, de 330e, in het midden van het gamma. Qua prestaties moet de auto zich min of meer kunnen meten met de BMW 330i en de BMW 330d. Natuurlijk weet iedereen dat dat niet helemaal het geval is, maar het is wel lekker positioneren en het klinkt goed aan de borreltafel.

Maar mocht je de PHEV rijden enkel en alleen vanwege de mogelijkheid om elektrisch te kunnen rijden en geen aanspraak gaat maken op het surplus aan vermogen en koppel van de 330e, is er goed nieuws. Volgens BMWblog.com komt er binnenkort een aanvulling op de 330e. Het zou gaan om de BMW ‘320e’. Hierbij hebben ze niet even het motormanagement naar beneden geschroefd. De hardware is daadwerkelijk anders.

Zo krijgt de 320e een 1.5 liter grote driecilinder motor (de 330e heeft een 2.0 viercilinder). Er is nog niets bekend over de elektromotor en het accupakket, maar het systeemvermogen zou zo’n 200 pk bedragen. Dat is dus een relatief grote sterke elektromotor, daar de benzinemotor op dit moment in de 318i zo’n 140 pk levert. Mocht je een dergelijke auto wensen, heeft het nog geen zin om nu al naar de BMW dealer te togen. Naar verluidt staat de BMW 320e gepland om onthuld te worden op de Salon van Parijs, in oktober 2020 dus.

Een uitvoering als de BMW 320e zou perfect zijn voor Nederland. Onze staatssecretaris (Menno Snel, echt een topkerel) kan basale optelsommen niet in zijn brein verwerken en schiet daardoor in de ontkenning dat auto’s in Nederland duurder worden. Vergeeft u ons de tirade, maar zelfs bij Volkswagen zouden ze dergelijk gesjoemel niet salonfähig achten. Bij een uitvoering als de 320e is het aannemelijk dat de CO2-uitstoot in de WLTP erg laag is, waardoor het BPM-bedrag relatief gezien meevalt. De enige manier om te kunnen genieten van een ‘normale’ auto, is dus met een enorme elektromotor ernaast.