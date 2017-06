Gecrashte F4-coureur bewijst dat alles mogelijk is

De jonge coureur Billy Monger bewijst dat je nooit moet opgeven.

Afgelopen april vond er in het Verenigd Koninkrijk tijdens een Formule 4-race een echte horrorcrash plaats. De achttienjarige Billy Monger botste met een hoge snelheid op een wagen die bijna stil stond. In het ziekenhuis wisten ze Monger gelukkig in leven te houden, maar helaas moesten de beide onderbenen van de tiener wel worden afgezet. Vervolgens werd er een crowdfunding-actie opgezet om ervoor te zorgen dat de jonge coureur weer op weg kon. Max Verstappen doneerde toen zelf een groot bedrag aan Monger. De actie heeft op dit moment meer dan een miljoen euro opgeleverd en dat is meer dan 317 procent van het originele doel.

Monger is inmiddels uit het ziekenhuis en hij heeft zijn zinnen weer gezet op racen. In november wil hij alweer gaan racen en over en paar jaar wil hij zelf ook meedoen met de 24 uur van Le Mans race. Dat blijkt uit een bericht dat ‘Dailysportscar‘ plaatste. Het plan van Monger is om mee te doen met de seizoensfinale van de VdeV Endurance Proto Series. Dit is dus zeven maanden na zijn ongeluk. De coureur zal gebruik gaan maken van een speciale wagen die ze voor hem gaan maken en die hij ook binnenkort gaat testen. Zijn terugkeer in de racewereld is onderdeel van zijn grotere plan om in 2020 mee te doen met de 24 uur van Le Mans race.