Import van occasions groeit explosief en de reden is logisch

Het zal inmiddels bekend zijn dat nieuwe auto's vooral op de Nederlandse wegen verschijnen door de leasemarkt. En daar zit ook meteen het "probleem".

Jarenlang werd het leasen van hybrides fiscaal gestimuleerd en dus rijden er behoorlijk wat van die dingen rond op de Nederlandse wegen. Puntje is alleen dat er nauwelijks vraag is naar dergelijke auto’s op de tweedehandsmarkt. De auto’s waar dan wél weer vraag naar is, worden in Nederland amper aangeboden.

De oplossing? Simpel! Steeds meer mensen die een tweedehands auto zoeken speuren in landen als België en Duitsland naar de occasion van hun dromen. Het aanbod is hier dusdanig beperkt dat de prijzen vrij hoog liggen. In omliggende landen is het aanbod groter en zijn de prijzen lager, dus wie goed zoekt kan zich zomaar een mooi bedrag besparen. Uiteraard moet voor importauto’s nog wel even BPM worden afgerekend, maar omdat het om gebruikte auto’s gaat ligt dat bedrag een stuk lager dan wanneer het nieuwe auto’s betreft.

In de eerste vijf maanden van 2017 werden volgens Bovag 98.000 tweedehandsjes uit het buitenland geïmporteerd. Alleen al in mei ging het om meer dan 17.300 stuks en da’s een stijging van 23,5% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het gaat hierbij vooral om benzineversies van compacte auto’s als de Clio, Polo of Mini Cooper.

Men verwacht dat de groei van het aantal importauto’s dit jaar doorzet. Omdat de bijtellingsregels dit jaar voor bijna alle auto’s gelijk zijn getrokken zal het aantal benzineauto’s op de leasemarkt toenemen waardoor de discrepantie tussen vraag en aanbod op de tweedehandsmarkt zal afnemen, maar het duurt uiteraard nog effe voordat de leaseauto’s van nu op de tweedehandsmarkt zullen belanden.

