Dief steelt kostbare historische Nissan GT-R van…Nissan

Een auto stelen is sowieso een schaamteloze brutale daad. Maar een historische Nissan GT-R stelen van Nissan zelf, is wel buitencategorie.

Nissan is niet echt een merk dat je direct associeert met bleppers. Tenzij je een Nissan Micra als zodanig omschrijft natuurlijk. Toch heeft Nissan wel degelijk een paar gave auto’s gemaakt in haar historie. Uiteraard kan je dan denken aan de (Fairlady) Z-modellen. Maar natuurlijk ook aan de über-Nissan; de (Skyline) GT-R.

Al sinds de introductie van dit model is het de nachtmerrie van iedere Porsche 911. Althans, zeker als het om prestaties gaat. Of om betrouwbaarheid. De Nissan biedt wat dat betreft gewoon meer voor minder. Het is ook een auto waarbij de optelsom der onderdelen meer is dan de kille cijfers doen vermoeden. Dat heeft vooral te maken met elektronica. De GT-R zat daar altijd al bomvol mee en daardoor zijn ze op het circuit nóg sneller dan je zou verwachten. De enige ‘minpunten’ die men zou kunnen noemen zijn van subjectieve aard. Dan heb je het over onmeetbare zaken als ‘beleving’. Persoonlijk snap ik dat wel, maar sec genomen is het natuurlijk nonsens.

Beleving of niet; de GT-R, liefkozend ook wel Godzilla genoemd, is een legende in de autowereld. En natuurlijk is Nissan zelf daar ook trots op. Zo heeft (nu moeten we zeggen had) Nissan Australië ook een exemplaar in bezit. Doet het altijd goed op feestjes en partijen.

Het betreft een R32 GT-R uitgevoerd in het rood. De R32 GT-R geniet in Australië straatgeloofwaardigheid vanwege twee zeges die dit model scoorde in de Bathurst 1000 in zowel 1991 als 1992. Vooral de race in 1991 was bijzonder. De racetijd van de winnende auto was 6 uur en 19 minuten. Een record dat pas verbeterd werd bij de editie van 2010, bijna 20 jaar na dato dus.

De geschatte waarde van het gestolen model is 250.000 Australische Dollars. Die zijn ongeveer tweederde waard van Amerikaanse Dollars. Maar voor Nissan Australië heeft de auto ongetwijfeld meer waarde. De auto makkelijk verkopen zal de dief niet per se kunnen. Tenzij hij (m/v/i) dat doet in Novosibirsk ofzo wellicht. Voor het zo ver komt hoopt Nissan dat jij de politie van Victoria of Nissan zelf tipt met de locatie van de auto. Koop dan?