Er klopt iets niet aan deze Aventador op Marktplaats

Mooie Lamborghini Aventador SV op Marktplaats, of toch niet?

Fake it till you make it. Het equivalent van een M-badge op je 318i doortrekken naar een supercar. Dan krijg je dit soort praktijken. Want op het eerste gezicht lijkt dit op een Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce. Het is echter niet geen SV, dit is ‘gewoon’ een Aventador coupé uit 2014.

De dikkere body staat prima op zo’n Lambo. Toch voelt het altijd een beetje vreemd. Dan heb je een Aventador en dan moet je toch de boel ‘flessen’. Als we dan toch een pluspuntje moeten uitdelen dan is het een goede zaak dat er geen SV-stickers zijn geplakt op de bodykit. Helemaal de boel bedonderen is er dus niet bij.

En vergeet niet, in de basis is dit nog steeds een hele stoere Lamborghini. Het gaat hier om een Aventador coupé uit 2014, met een SV bodykit op Marktplaats. De auto heeft 46.500 kilometer gelopen. Het is niet de eerste neppert op Marktplaats, enkele jaren geleden werd er ook al zo’n exemplaar aangeboden. Dat ging om een roadster. Interessant, dat exemplaar werd voor nog geen 320k aangeboden. Deze handelaar wil 364.950 euro hebben voor de nep-SV. Inflatie, graaiflatie. Hang er een term aan.

Door de jaren heen kreeg de Aventador allerlei varianten. Van de S tot de SV en van de SVJ tot de Ultimae. Dit is één van de eerste modellen, dus nog zonder allerlei namen eraan geplakt. LP700-4, wat je mag vertalen naar 700 pk uit een atmosferische 6.5 liter V12 en vierwielaandrijving.

De Aventador is berucht om zijn automaat met enkele koppeling. Zeker de eerste variant, de LP700-4, is het meest rauwe daarin. Comfortabel door stadsverkeer kruipen is er niet bij. Maar misschien is dat ook wel de charme van een V12 Lamborghini. Lekker lomp, lekker onhandig. En toch wil je hem.

Het woord bij daad voegen doe je door deze Lamborghini Aventador ‘SV’ van Marktplaats te halen. Moet je wel eerst bijna 365k overmaken. Geen echte Superveloce, maar met 700 pk nog steeds supersnel.