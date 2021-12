Gedetineerden bouwen voertuigen, dankzij corona

Het is heel erg makkelijk om overal corona de schuld van te geven. Maar in dit gevel kunnen gedetineerden in fabrieken aan het werk gezet worden door de pandemie.

De gehele corona-pandemie legt de boel helemaal plat. Kijk maar naar buiten en je ziet alle gevolgen. Lege straten, gesloten winkels en een stijgende inflatie. Oh ja, een Polo GTI kost tegenwoordig 37 mille. Nu is niet bekend of dat laatste óók door covid-19 komt, maar het lijkt aannemelijk.

Veel fabrikanten zitten echter zonder werknemers. Vreemd eigenlijk, want je zou zeggen dat met een stijgende werkloosheid iedereen wel een baantje zou kunnen vinden. Maar dankzij diverse maatregelen omtrent corona, komen sommige fabrieken zonder werknemers te zitten. Dat is precies wat Kamaz is overkomen.

Gedetineerden

Reuters meldt namelijk dat Kamaz een wel heel originele oplossing heeft voor het probleem. In plaats van werknemers te werven op de normale manier, zijn ze van plan om gedetineerden het werk te laten doen. En het gaat niet om een bijbaantje voor één gevangene die de administratie mag doen van de directeur. Nee, het gaat om 4.000 gedetineerden!

Mocht je Kamaz niet kennen, dat is een Russische fabrikant van vrachtwagens. Dakar-liefhebbers kennen het merk als de grote opponent van het team van Jan en Gerard de Rooy. Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Kamaz CEO Sergei Kogogin heeft het plan afgelopen vrijdag voorgelegd.

Migranten

Kamaz zit met een tekort van 4.000 werknemers bij de fabriek in Naberezhnye Chelny. Daar werken op dit moment 24.000 mensen. Een daar van de 24.000 mensen zijn arbeidsmigranten uit Oezbekistan.

Vanwege Covid zijn er veel migranten zo spoedig mogelijk naar hun eigen land vertrokken. Daardoor zitten de Russische fabrieken nu ineens met tekorten qua werknemers.

Via: Carscoops.

Disclaimer: de mensjes op de foto’s zijn geen gedetineerden. De foto’s zijn van de fabriek van het Red Bull Kamaz-team.