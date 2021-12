Defender Cabrio wordt kneiterduur en superzeldzaam

Over de Defender Cabrio gaat vervolgens nog een hele hoop BPM, BTW en andere misgun-taksen. Maar hey, dan heb je wel wat!

De combinatie van een crossover en een cabriolet is een beetje vreemd. Denk aan de Murano CrossCabriolet, Evoque Cabrio en T-Roc Cabrio. Maar in het geval van échte terreinauto’s is het natuurlijk niet vreemd. Denk aan auto’s als de G-Klasse, Wrangler of Jimny.

Een groot verschil met die auto’s is het type chassis. Een Murano of T-Roc hebben een zelfdragend koetswerk, terwijl een Jimny en Wrangler op een ladderchassis staan. Bij een ladderchassis is het wat makkelijker om een andere carrosserievariant te maken: je zet er simpel weg een andere koets op. Bij een T-Roc ís de koets een onderdeel van het chassis.

Defender Cabrio

Bij de Defender is dat van hetzelfde laken en pak. Er zijn open Defenders geweest vroeger. Dat ging erg makkelijk: die auto stond op een ladderchassis. Maar het huidige model heeft een zelfdragend koetswerk. Dat zorgt ervoor dat de Defender nu veel comfortabeler, verfijnder, lichter en veiliger is. Maar het heeft als nadeel dat het lastig om een cabrio-conversie te maken.

Bij het Nederlandse Heritage Customs durven ze het echter aan. Die hebben namelijk een Defender Cabrio in de planning. Of nou ja, een Defender Cabrio, het gaat om open versies van de ‘Valiance’, een extra dikke uitvoering van de Defender die Heritage Customs bouwt. Mocht je interesse hebben, moet je heel snel zijn en ook best wel rijk.

5 exemplaren

Er zijn slechts 5 productieslots voor het jaar 2022 en meer is er niet aangegeven. Dus het zou zo maar kunnen dat het bij deze exemplaren blijft. Heritage Customs laat drie ‘versies’ zien die mogelijkheid kunnen worden. Denk aan de Cote d’Azur (blauw met witte strepen op de banden), Solihull Sand (groen met witte steelies) en Kokkini Paralia (rood met zwarte wielen).

Dan het gedeelte waar je rijk voor moet zijn. De Heritage Customs Defender Cabrio kost namelijk 138.000 euro. Dat is nog voordat de BPM, BTW en andere taksen eroverheen komen. Slik. Maar ja, dan ben je wel heel erg uniek. Daarbij kan iedereen ook zien dat jij het bent die zo uniek is. Het dak is immers open.

Afbeeldingen: Niels van Roij Design / Heritage Customs