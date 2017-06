Max Verstappen is er helemaal klaar mee

Nog meer trammelant in raceland.

Dat het rommelt bij Red Bull door de motorproblemen is duidelijk, alleen nu lijkt het geduld van Max Verstappen ook nog eens op te raken. Eerder in Canada drukte hij zich nogal hard uit over het huidige seizoen. De aankomende Grand Prix van Azerbeidzjan is de achtste race van het seizoen en van de laatste vijf races kon Max er drie niet uitrijden. Hij laat in een interview dan ook weten dat hij ontzettend hard baalt. Al doet het volgens hem wel iets minder pijn doordat hijzelf niets verkeerd heeft gedaan.

De grote baas bij Red Bull Racing, Christian Horner, probeerde Max vorige week nog tot rust te brengen door hem duidelijk te maken dat ze juist bezig zijn met het beste seizoen tot nu toe. Verstappen zelf begrijpt wel waar Horner het over heeft, al is hij het er niet helemaal mee eens. “Uiteindelijk rijd ik voor een vijfde plek en dat wil ik niet. Na vorig seizoen verwacht je met het team een stap naar voren te maken. Dat gebeurde niet en dat is dus niet hoe het hoort. Dit ligt zowel aan de motor als aan het chassis. Dus ook al rijd ik de sterren van de hemel, ik heb er helemaal niets aan.”

Door alle ontwikkelingen kijkt Max gespannen naar het volgende seizoen. “Ze kunnen wel proberen de problemen goed te praten, maar ze moeten die gewoon oplossen. Ik hoop dat de situatie verbetert. De uitdaging ligt vooral op motorisch vlak. Ik kan er zelf niets aan veranderen, maar hopelijk is het volgend jaar beter.” Eerder werd al bekend dat Renault dit jaar niet meer met een nieuwe motor komt en volgens Max worden er alleen kleine verbeteringen verwacht. Het gaat dan vooral om het finetunen van de huidige motor. Door alle onrust bij Red Bull, zou het eigenlijk wel lekker zijn als Max zondag in Baku weer eens een race kan uitrijden en een stevig resultaat neer kan zetten. Laten we het in ieder geval hopen. (via: De Telegraaf)