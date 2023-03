Kia en Hyundai veel te makkelijk te stelen

Het is heel erg makkelijk om een Kia en Hyundai te stelen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Heibel en onrust bij de Zuid-Koreaanse automerken Kia en Hyundai. De auto’s van deze fabrikant schijnen namelijk veel te makkelijk te stelen te zijn. Dermate gemakkelijk, dat Kia en Hyundai worden aangeklaagd door de stad St. Loius.

Volgens de Amerikaanse stad in Missouri zijn de auto’s niet voorzien van voldoende en/of deugdelijke anti-diefstaltechnologie. Bij een deel van de modellen van Kia en Hyundai is het makkelijk om een auto te stelen. Een serie auto’s is namelijk niet voorzien van een deugdelijke startonderbreker. Met een USB-kabel in een kapotte stuurkolom kon je de auto dan gewoon starten.

Stelen Kia en Hyundai

Deze hele exercitie duurt ongeveer 30 seconden. Daarbij moeten we wel aantekenen dat het gebrek aan startonderbreker er niet voor zorgt dat je makkelijk de auto in komt. De dieven moeten alsnog de ruiten hard inslaan. Dus even onopvallend instappen en wegrijden is er niet bij.

Helaas werden er filmpjes op internet gezet waar men kon zien het makkelijk een Kia en Hyundai te stelen was. Dit zorgde voor een golf aan autodiefstallen, waaronder diverse Tik Tok-challenges. In totaal zijn er 4.500 auto’s gestolen in St. Louis. Meer dan de helft van de gestolen auto’s (61%) in St. Louis betrof een Kia. Of een Hyundai. Ouch.

Kia en Hyundai willen de situatie oplossen en bereid samen te werken met de politie van St. Louis. De burgermeester van St Louis vindt dat ze winst verkiezen boven de veiligheid van de inwoners. Oh, HEEL toevallig zijn er lokale verkiezingen op 4 april aanstaande in St. Louis. Ah…

Update

Dan is het uiteraard de hoogste tijd voor de broodnodige nuance. Het gaat hier om Kia’s en Hyundai’s tot bouwjaar 2021 die in de Verenigde Staten verkocht zijn. De autobouwer had dit probleem overigens ook al op de korrel.

In de meeste gevallen zijn de auto’s voorzien van een update waardoor ze niet makkelijk te stelen zijn. We gaan ervan uit dat de chip voor de startonderbreker nu wel aanwezig is.

Mocht je als autodief in Europa het gemunt hebben op Kia’s en Hyundai’s, hebben we slecht nieuws. Niet alleen heb je een uiterst bedenkelijk beroep gekozen, maar het euvel komt niet in Europa voor.

Kijk in onderstaande video hoe het werkt:

Via: NOS