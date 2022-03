BMW i3 eDrive35L is heel interessant voor NL

Alhoewel wij natuurlijk de i4 hebben, is deze BMW i3 eDrive35L best een leuke optie.

De meeste merken hebben per markt verschillende strategieën. De modellen worden enigszins aangepast aan de behoeftes van de betreffende markt. In Brazilië worden er andere Fiats en Renaults verkocht dan hier. In de VS levert Volkswagen andere auto’s dan hier. De markt die vaak sterk afwijkt, is China.

Speciaal voor die markt is de BMW i3 eDrive35L gelanceerd. Bij ons is de BMW i3 nog dat aparte model koolstofvezel chassis, een lading binnenruimte en nog altijd futuristische looks, ook al is ‘ie wat ouder. In China is de BMW i3 een keurige elektrische 3 Serie geworden.

Lange Dreier (G28)

Naar goed gebruik is het een lange Dreier (die heet G28 in plaats van G20). In China laat je jezelf rijden als teken van welvaart en simpelweg omdat het relatief betaalbaar en praktisch is. Veel merken leveren voor China LWB-versies van hun reguliere sedans uit het D- en E-segment.

In dit geval zou de auto zo naar Nederland mogen komen. Ondanks dat de 3 Serie groter is dan ooit, is het niet de ruimste D-segment auto op de achterbank. Zeker met lange Nederlandse kinderen is het erg prettig om net even wat meer te hebben zonder dat je meteen een 5 Serie moet kopen. En het elektrische aspect is sowieso ideaal voor onze markt, kijkend naar de belastingdruk en infrastructuur.

Prestaties van de BMW i3 eDrive25L

Voor de prestaties hoef je het niet te laten, want de lange 3 Serie met elektromotor is lekker vlot. De elektromotor is goed voor 286 pk en 400 Nm. Daarmee kun je in 6,2 seconden sprinten naar de 100 km/u. De 66,1 kWh-batterij is goed voor 526 kilometer aan range. Houd er wel rekening mee dat ze in China nog vaak de NEDC-waarden communiceren.

Ter vergelijking, de 340 pk sterke BMW i4 met 84 kWh-batterij haalt 590 km (dat is dan weer de WLTP opgave). De BMW i3 eDrive35L is niet alleen specifiek voor de Chinese markt ontwikkeld, maar wordt daar ook gebouwd. De auto is helemaal afgestemd op de Chinese wegen, aldus BMW. Export naar Nederland zal er dus voorlopig niet inzitten. Jammer, want het lijkt een keurige auto voor hen die een BMW i4 ietsje te duur en iets te onpraktisch vinden.

