Onverwoestbare Mercedes W123 overleeft armageddon

In Spanje kwam storm des doods Dana voorbij, maar deze onverwoestbare Mercedes-Benz W123 geeft geen f*ck.

Weet je nog? Toen er nog échte auto’s werden gebouwd? Die tegen weer en wind konden? Nou dit is er eentje hoor. Deze Mercedes-Benz W123 laat maar weer eens zien dat pré EU regelgeving er gewoon prima duurzame auto’s werden gebouwd, ze gaan namelijk niet stuk als je ze een beetje liefde geeft!

Onverwoestbare Mercedes-Benz W123

Allereerst even in het kort de Mercedes-Benz W123. We weten het allemaal wel natuurlijk, maar voor de volledigheid. Hij werd gebouwd van 1975 tot en met 1986. Het was de voorloper van de E-Klasse en het zo ongeveer de meest gebouwde Mercedes-Benz ooit. Hij was er voor het eerst als stationwagen en de eerste personenwagen van het merk met een turbodieselmotor.

Zo ziet zo’n W123 er zonder modder uit (bron: Unsplash.com)

Er zijn er 2,7 miljoen stuks van gebouwd en stond toentertijd al bekend als betrouwbaar en onverwoestbaar. Op een gegeven moment moest je zelfs twee jaar wachten voor je een nieuwe Mercedes-Benz W123 geleverd kon krijgen. Hij was zelfs zo populair dat hij nog bijna twee jaar is doorgebouwd toen de opvolger de Mercedes E-klasse (W124) al op de markt was.

Storm des doods Dana

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het in Spanje wat veel geregend heeft recent. Buiten dat er aardig wat doden gevallen zijn, heeft ook menig auto de ellende niet overleefd. Nou is bekend dat moderne elektrische auto’s geen fan zijn van water, maar ook de gemiddelde plofmotor houdt niet van zwemmen.

Behalve deze onverwoestbare Mercedes-Benz W123 dus. Hij stond onder water in de parkeergarage, maar na het leegpompen daarvan was het kennelijk starten en lopen. Of de auto echt verder geen ernstige schade aan dit avontuur overhoudt is ons overigens onbekend. Een ritje door de wasstraat lijkt ons wel aanbevolen…

Met dank aan Hans voor de tip!