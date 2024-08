NS maakt autorijden nóg interessanter

De NS heeft weer iets bedacht waardoor je nog meer auto gaat rijden!

We moeten allemaal met het OV! Beter voor het milieu en beter wat betreft de files op onze snelwegen. Ware het niet dat datzelfde OV steeds meer zuigt. Woon je buiten de randstad dan is het OV eigenlijk helemaal wegbezuinigd en wil je even lekker met de trein dan heb je diepe zakken nodig.

Binnenkort nog veel diepere zakken dan voorheen. Het gaat namelijk financieel niet goed met de Nederlandse Spoorwegen. In de eerste helft van 2024 maakte het bedrijf namelijk een operationeel verlies van 109 miljoen euro. Serieus veel geld dus.

Kortom, de NS maakt meer kosten om de treinen te laten rijden dan er geld binnen komt uit treinkaartjes en abonnementen. Dat terwijl het aantal reizigerskilometers is gestegen met 6,4 procent.

Nu maakt ondergetekende niet zo heel vaak een treinreis, maar het is óf overvol in de trein in de spits, of ze vervoeren lucht. Wellicht is het een idee om buiten de spits minder treinen te laten rijden en meer in de spits? Zeg maar als er vraag is uitbreiden en meer capaciteit creëren en als er geen reizigers zijn gewoon niet te rijden.

Treinen duurder

Nou nee. De NS heeft besloten om het treinkaartje gewoon duurder te maken. Dat wilde het bedrijf vorig jaar al in de spits invoeren, maar dat viel niet zo goed en er kwamen verkiezingen aan. Dus kwam er compensatie beschikbaar en gingen de plannen voor meer betalen en alsnog staan niet door.

Gelukkig hebben ze dit jaar een beter plan bedacht. Niemand discrimineren, gewoon voor iedereen de kaartjes duurder maken. Maar liefst met 8,7 procent gaat het tarief omhoog per volgend jaar. Ook serieus geld.

Allemaal de schuld van corona

Volgens de NS komt het allemaal omdat we na corona steeds meer thuis zijn gaan werken en na de pandemie allemaal in de auto zijn gebleven. Waarschijnlijk omdat bleek dat je met de auto wel van deur tot deur komt en dat het helemaal niet zo heel veel duurder is om te rijden met de auto, mits je kunt parkeren op je bestemming.

Daarnaast zijn grote delen van Nederland gewoon slecht bereikbaar met het OV en is de auto gewoon een beter alternatief. Vanaf volgend jaar zelfs een nog beter alternatief dus.