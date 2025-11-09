Porsche 991.2 Carrera, de instapper is voor Henk-Jan voldoende #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto stappen Martijn en Henk-Jan in een Porsche 911 Carrera – zonder S, de “instapper” van de reeks.
Henk-Jan vertelt hoe hij van BMW-liefhebber transformeerde tot Porsche-rijder. Zijn vorige 991.1 Carrera had nog een atmosferische motor; deze 991.2 heeft turbo’s, wat volgens hem het dagelijkse gebruik prettiger maakt dankzij meer trekkracht bij lage toeren.
De Porsche is Henk-Jans derde auto, bedoeld voor toerritten met zijn zoon. Hij prijst de bouwkwaliteit, het leer, de afwerking en het praktische gebruik – zelfs over drempels rijdt de 911 soepel.
