Geen M4 of een R8, maar een Porsche 991.2 GTS Cabrio voor Robert #MijnAuto

In deze Mijn Auto neemt Wouter plaats in de Porsche 911 GTS Cabrio uit 2017 van Robert.

Robert vertelt hoe hij na lang zoeken uiteindelijk verliefd werd op deze auto. Ooit begon zijn droom toen hij voor de verjaardag van zijn moeder een Porsche Boxster mocht lenen. Dat gevoel van vrijheid in een cabrio liet hem niet meer los. Hoewel hij ook naar alternatieven keek, zoals een BMW M4 of zelfs een Audi R8, won uiteindelijk de charme van de 911.

