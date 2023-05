Geen Autosalon in Brussel in 2024

In 2024 zal er geen fysieke autosalon in Brussel zijn. En dat is jammer.

Er was nog één autosalon die een soort van in de buurt was, waar nog wat te zien was. Het gaat namelijk al jaren bergaf met menig autosalon en dus vinden we het jammer dat we het volgend jaar dus ook nog zonder die in Brussel moeten doen.

Dit jaar stapte @Wouter nog vrolijk in de auto om af te reizen naar de Europese hoofdstad in ons buurland. “Het salon” zoals onze zuiderburen zeggen had nog veel en leuk nieuws om te delen met jullie, onze dierbare lezers.

Afgelast

De raad van bestuur van Febiac, de organisatie achter de beurs, heeft besloten om de editie van 2024 af te blazen. Het afhaken van zwaargewicht D’Ieteren (zeg maar de Belgische Pon) heeft de doorslag gegeven zo meldt Het Laatste Nieuws.

Dit jaar had de beurs 95 procent marktrepresentatie. Dat zou al lastig te evenaren zijn, maar nu de Belgische importeur van de merken van de Volkswagen Groep heeft bedankt voor de editie van 2024, wordt een goede representatie schier onmogelijk.

Daarnaast brengt de beslissing van D’Ieteren de andere merken ook aan het twijfelen. Dit jaar ontbraken al merken als Mercedes-Benz, Volvo en Jaguar. Die zouden ook aankomend jaar aan zich voorbij laten gaan.

Believers

Niet ieder merk gelooft niet meer in een ouderwetse fysieke autosalon. Het Franse Renault was juist van plan om flink te gaan uitpakken in Brussel en wereldpremières naar de stad te halen nu Genève zijn autosalon ook al de das heeft omgedraaid.

Het lijkt erop dat de dagen van de meeste autosalons nu toch echt geteld zijn en dat is jammer.