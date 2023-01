Eindelijk: de Dacia Spring heeft meer vermogen

Als er één auto meer vermogen kan gebruiken is het wel de Dacia Spring.

Met EV’s is het makkelijker dan ooit om een auto veel vermogen te geven, maar toch is de minst krachtige auto anno 2023 een EV. We hebben het natuurlijk over de Dacia Spring. Dit is zelfs met afstand de minst krachtige auto, want de Spring heeft maar een luttele 44 pk.

Gelukkig presenteert Dacia vandaag in Brussel een alternatief voor degenen die 44 pk toch wat magertjes vinden. Er is nu ook een versie met maar liefst 65 pk. Daarmee is het alsnog de minst krachtige auto van dit moment, maar het scheelt niet veel. De Hyundai i10 en Kia Picanto hebben allebei 67 pk.

Door het extra vermogen moet je wel weer wat inleveren qua range. Die was met 230 km (WLTP) al niet heel ruim, maar daar gaat nu nog 10 km vanaf. Voor de volledigheid: de range is daarmee wel groter dan die van een elektrische Twingo of Smart Fortwo.

De nieuwe Dacia Spring electric 65 is alleen te krijgen in de Extreme-uitvoering. Dat is een ietwat overdreven naam, maar dat is wel vaker het geval bij uitvoeringen. De Extreme kun je herkennen aan koperkleurige accenten en ’topografische patronen’. Dat betekent dat je hier en daar wat grillige lijnen ziet als je héél goed kijkt.

Voor de nieuwe topuitvoering van de Dacia Spring betaal je een kleine €2.000 extra ten opzichte van de instapper. Daarmee kom je uit op €23.400. Dat is alsnog goedkoper dan alle andere EV’s, al komt de Spring hiermee wel in de buurt van de Twingo E-Tech. Deze concurrent uit eigen huis is er vanaf €24.190. Dan krijg je wel meer vermogen (88 pk), maar minder range (190 km).