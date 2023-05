Persoonsgegevens via Tesla op straat

Door een flink datalek liggen de gegevens van klanten en werknemers van Tesla op straat. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens duikt erin.

Data is fijn en data is handig. Als het netjes versleuteld is en je gegevens veilig zijn opgeborgen. Als het mis gaat dan heb je een datalek en dus een probleem. Tesla heeft nu zo’n probleem meldt de Duitse krant Handelsblatt.

Het begint allemaal in Duitsland. De waakhond in de Duitse deelstaat Brandenburg schakelde namelijk de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in vanwege een datalek bij Tesla. Maar liefst 100 gigabyte aan data zou zo maar op straat liggen.

Europees hoofdkantoor

Via een oud-medewerker in Duitsland zou die 100 gigabyte zomaar op straat zijn te komen liggen. Dat lijkt ons toch geen USB-stickie dat per ongeluk in je tas is gevallen. De ex-werknemer blijkt dan ook een ontevreden medewerker die de gegevens heeft ontvreemd en zo jouw gegevens in de openbaarheid kan slingeren.

Omdat het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam zit mag de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens nu bepalen of er een grondig onderzoek naar het datalek bij Tesla nodig is.

Saillant detail is dat in de gelekte data niet alleen burgerservicenummers van werknemers zitten, maar dat ook het BSN van CEO Elon Musk erin te vinden zou zijn. Verder zijn er bankgegevens van klanten en telefoonnummers en privé mailadressen van medewerkers in de datalek terecht gekomen.

Slecht werkende autopilot

Problemen met de autopilot zijn niet onbekend. Maar via dit datalek bij Tesla is er wel meer bekend geworden over de omvang. Er blijken namelijk duizenden klachten over de automatische piloot van Tesla te liggen. Zo’n vierduizend mensen hebben gemeld bij het merk dat hun auto plotseling zou versnellen of remmen.

Medewerkers van Tesla wordt gevraagd dit onder de pet te houden om te voorkomen dat die klanten het Amerikaanse merk aanklagen. Er lopen al aardig wat rechtszaken tegen Tesla en uit het lek lijkt te blijken dat het autopilot probleem een stuk groter is dan gedacht.

Nou moet de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens nog bepalen of ze een onderzoek in gaan stellen, maar ons lijkt dat niet onlogisch. Als een datalek van 100 gigabyte geen goede reden voor onderzoek is. Tesla kijkt tegelijkertijd of Duitse ex-servicetechinicus, die blijkbaar zelfs bij de gegevens van grote roerganger Musk kon komen, kan worden vervolgd.