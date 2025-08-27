En dat terwijl elektrisch de toekomst was, ook volgens Opel…

Opel leek er een paar jaar geleden nog heilig van overtuigd: de toekomst is elektrisch en daar moest het snel mee gaan. Vanaf 2025 zouden alle nieuwe modellen uitsluitend met stekker verschijnen en in 2028 zou de verbrandingsmotor definitief de deur uit. Maar nu, twee jaar later, klinkt het opeens heel anders: de uitlaat blijft. Ook na 2028 rollen er dus nog modellen uit Rüsselsheim die gewoon op benzine of diesel lopen.

Dat is een stevige draai, zeker omdat CEO Florian Hüttl in 2022 nog doodleuk verkondigde dat Opel in Europa per 2028 alleen nog batterijauto’s zou bouwen. Destijds leek het een vooruitstrevende strategie, sneller dan veel concurrenten. Alleen de klant dacht er anders over. De grote golf richting elektrisch bleef uit, de vraag zakte weg en ineens stond Opel met ambitieuze spreadsheets maar halflege orderboeken.

Ook Opel gaat voorlopig nog even niet elektrisch

Een woordvoerder verwoordt het nu voorzichtig: verduurzaming blijft het doel, maar “de technologie hoeft niet in 2028 te stoppen als de vraag iets anders verlangt.” Lees: als niemand een elektrische Corsa wil, dan blijft er gewoon een Corsa met uitlaat. De kleine modellen zelfs weer als pure benzine- of dieselvariant, de grotere SUV’s in hybridevorm.

Opel staat daar niet alleen in. Volkswagen moest eerder de productie van elektrische ID-modellen al terugschroeven, Ford ziet de vraag naar zijn EV’s in Europa stagneren en zelfs Tesla heeft niet meer het wachtrij-effect van een paar jaar terug. De hele industrie merkt dat de consument minder snel overstapt dan de boardrooms hoopten.

De batterijfabriek die Stellantis in Kaiserslautern had gepland – goed voor accu’s voor 600.000 auto’s per jaar – ligt ondertussen stil. Ook daar geldt: geen vraag, geen haast. Eind 2025 moet duidelijk worden of dat project nog doorgaat.

Concreet betekent het voor Opel dat de nieuwe Corsa (2027) en Astra (na 2028) waarschijnlijk niet alleen als EV komen, maar ook weer ouderwets met uitlaat. Waar de fabrikant ooit pionier leek, is nu vooral pragmatisme troef.

De toekomst is elektrisch, maar die toekomst is er nu nog even niet.