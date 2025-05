Het gaat zeer slecht met de Europese accuproductie

Accuproductie op Europese bodem komt totaal niet van de grond.

De EU heeft pas nieuwe plannen gepresenteerd om de auto-industrie er weer bovenop te helpen. Onderdeel daarvan is meer investeren in accuproductie. Dat is misschien een beetje laat, want op dit moment gaat het bijzonder slecht.

De hoop was de afgelopen jaren gevestigd op het Zweedse Northvolt. Dit is opgericht in 2015 en sindsdien zijn er miljarden in gepompt. Dat mocht niet baten: in maart ging de boel op de fles. Een zware klap voor de Europese accuproductie.

Northvolt werkte ook samen met Volvo, onder de noemer Novo Energy. Dit bedrijf is bezig een accufabriek te bouwen in Gothenburg, die bijna af is. Met het omvallen van Northvolt ziet het er echter ook somber uit voor deze fabriek.

Novo Energy maakt namelijk vandaag bekend dat ze de helft van het personeel de laan uit gaan sturen. Dat klinkt niet als een goed teken. Volgens de CEO is het onmogelijk om de operaties op de huidige schaal vol te houden. In januari had het bedrijf al gezegd 30% van het personeelsbestand te schrappen, dit wordt nu dus de helft.

Novo Energy is nog wel op zoek naar een nieuwe partner, maar het is de vraag of dat nog op tijd gaat lukken. Het zou zomaar kunnen dat ook Novo omvalt, voordat de accuproductie überhaupt op gang is gekomen. Nu is dit sowieso niet de manier om onafhankelijk te worden van China, aangezien het bedrijf momenteel volledig in handen van Volvo (en dus China) is.

Wellicht kunnen ze nog de handen ineen slaan met een Europese partner en wat geld krijgen van de EU. De EU heeft aangegeven nog eens €1,8 miljard te investeren in accuproductie. Wat overigens niet heel veel is, als je de miljarden ziet die Northvolt al heeft opgeslokt.