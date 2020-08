Dít is de goedkoopste Land Cruiser van Nederland

Althans, de goedkoopste Land Cruiser die daadwerkelijk functioneert.

Eigenlijk hebben we het veel te weinig over de Toyota Land Cruiser. Ondanks het feit dat er meer Autoblog-artikelen voorbij komen op jaarbasis dan dat er Land Cruisers op NL-kenteken worden gezet. De reden is simpel: het is een extreem goede auto en daar houden we wel van.

De Land Cruiser is voor een paar dingen ontworpen. Het eerste is: niet kapot gaan. Maakt niet uit waar, want de Land Cruiser is ontworpen om overal ter wereld te kunnen komen. Dankzij een ladderchassis, vierwielaandrijving en lage gearing kun je met de juiste skills erg ver komen in het terrein. En je kan altijd een Audi S8 V10 uit het zand trekken.

Goedkoopste Land Cruiser van Nederland

De Toyota Land Cruiser levert alle kwaliteiten die een crossover op misplaatse wijze belooft. Een Land Cruiser degradeert een Lexus RX eigenlijk tot een Toyota Camry, wat het feitelijk ook (bijna) is. Ze worden echter weinig verkocht vanwege de hoge prijs en ze zijn altijd gewild voor de export. Toch gingen we op zoek naar de goedkoopste Land Cruiser van Nederland en verrek: we hebben ‘m gevonden.

Minder dan vijf mille

Althans, de goedkoopste rijdende Land Cruiser. Want voor 4.650 euro is deze rijdende legende van jou! Het betreft een Land Cruiser 100, dus de grote luxe variant. Een soort Range Rover, maar dan stoerder en iets minder chic. Uiteraard is het een bedrijfswagen-variant met grijs kenteken. Een geel kenteken versie is al gauw het dubbele. Ja, ook met dezelfde kilometerstand.

568.760 kilometer!

Want de goedkoopste Land Cruiser die wij vonden heeft namelijk 568.760 kilometer gelopen, meer dan een half miljoen, dus. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn voor deze Toyota. De 4.2 liter ‘1HD-FTE’ zes-in-lijn turbodiesel staat bekend als zeer sterk. Niet zozeer qua vermogen of koppel. Toevallig levert deze Land Cruiser exact evenveel paarden (204 stuks) en Newtonmeters (430 Nm) als de BMW 325d duurtester die ook met een zes-in-lijn is uitgerust.

Net ingereden

Het grote verschil is dat deze oerdegelijke motor net is ingereden. Dit exemplaar is pas 22 jaar oud en kent natuurlijk wat schoonheidsfoutjes. De lak is niet overal even fraai meer. De lederen bekleding van stoelen en stuurwiel komt niet meer fabrieksnieuw over. Ook is de verkoper zou eerlijk om te zeggen dat de remmen even nagekeken moeten worden van deze goedkoopste Land Cruiser van Marktplaats.

Interesse? Check hier de goedkoopste Land Cruiser van Nederland.